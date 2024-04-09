Мир 09 апреля 2024, 04:30 МИД России перечислил условия для обсуждения предложений по ситуации на Украине Полищук: Россия готова обсуждать только серьезные предложения по Украине РИА «Новости»

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Россия готова обсуждать на международном уровне только серьезные предложения по Украине, учитывающие российские законные интересы и основанные на современных реалиях. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат добавил, что западные страны и президент Украины Владимир Зеленский продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии, на которую якобы планируют позвать и Россию.

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«Мы не раз заявляли, что не будем участвовать в таких встречах и обсуждать заведомо провальную „формулу Зеленского“ ни целиком, ни по частям», — подчеркнул Полищук.

По словам дипломата, Россия открыта для конструктивного диалога, но исходя из своих национальных интересов. Об этом известно нашим «китайским друзьям и коллегам из других стран мирового большинства», уточнил Полищук.

Ранее Bloomberg сообщил, что швейцарские власти планируют провести мирный саммит по Украине с 16 по 17 июня, пригласив на мероприятие от 80 до 100 государств, включая страны Глобального Юга.