Эксклюзив 08 февраля 2024, 22:28 «Уже не было другого выхода». Почему Зеленский уволил Залужного Политолог Станкевич — об отставке Залужного: у Зеленского не было другого выхода IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraini/Global Look Press

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У президента Украины Владимира Зеленского не было другого выхода, кроме как уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причины решения главы государства «360» раскрыл политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Украинцы перестали доверять Зеленскому

«На сегодняшний день у Зеленского уже не было другого выхода. Состоялся перехват доверия. Доверие граждан Украины перешло от Зеленского к Залужному. Залужный обрел мифологический ореол», — отметил эксперт.

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Он объяснил, что с президентом сейчас связана безнадега, так как он выступает за бесконечный конфликт и безнадежные цели. Этот вариант государственного курса не сулит украинцам никакого сколько-нибудь приемлемого будущего.

РИА «Новости»

При этом Залужный никакого будущего не обещает. Он не выступал с политическими программами, но доверие людей обратилось к нему. Экс-главкому приписывают такие возможности, которые он пока не декларировал.

«Он в глазах населения выглядит таким мифологическим героем, который может быть и защитником от бедствий, предводителем, то есть он знает, куда государству идти, и способен за собой повести. Нет никаких оснований для такого рода надежд, но они уже возникли, и они никуда не денутся, даже если Залужный будет и дальше молчать. Но теперь он молчать не будет», — объяснил эксперт.

Теперь Залужный станет свободным от ограничений, связанных с военной службой. Он действительно способен превратиться в альтернативного политического лидера, причем в самый короткий срок. На ближайших выборах он возьмет под контроль парламент, если создаст партию, в которую уже готовы записаться тысячи добровольцев.

Так что начинается период острой политической борьбы внутри Украины, и в центре этой борьбы теперь будет противостояние двух лидеров. Первый лидер — безнадегий, ведущий к бессмысленной войне за безнадежные цели, и другой лидер, пока ни на чем не основанных надежд, которому народ адресует свое доминирующее доверие. Сергей Станкевич политолог

Что изменится в ВСУ

Сейчас вопрос стоит только в том, произойдет ли обещанная Зеленским масштабная «перезагрузка». Потому что по своим первоначальным планам украинский лидер предполагал кроме Залужного отправить в отставку еще и начальника Генштаба. Всего — около 30 высших генералов, и произвести полную замену военной верхушки.

Если президент решится на такой кадровый маневр, тогда не исключены связанные с армией серьезные осложнения. Если же Зеленский ограничится одним-двумя увольнениями, то потрясений военной верхушки не будет.

«Они, военные, будут продолжать исполнять приказы, но внутри себя они выводы сделают. Зарубка у них в любом случае останется. Этого они не забудут», — заключил эксперт.

РИА «Новости»

При чем тут Запад

Отставка Зеленского вряд ли произошла по указке Запада. Там никто не возьмет на себя ответственность диктовать такие решения, а потом отвечать за последствия.

«Они все наоборот сказали, что это решение должно быть Зеленского, и его же ответственность. Все таким образом определились: и европейцы, и американцы», — подчеркнул Станкевич.

Замена Залужного генерал-полковником Александром Сырским была ожидаемой, отметил специалист. Это связано с тем, что последний не имеет политических амбиций. Он не может участвовать в президентских выборах, так как родился в России и долгое время там жил.

Он для него идеальная замена. <…> Он абсолютно лояльный в отношении Зеленского. Так что для него это абсолютно подконтрольный и предсказуемый человек. Сергей Станкевич политолог

По его словам, после кадровых перестановок в армии вряд ли что-то изменится.

«Если замена будет одного-двух-трех человек, то ничего существенно не изменится в военном плане, а вот в политическом последствия будут очень серьезные. Это неизбежно», — резюмировал политолог.

Валерия Залужного уволили с поста главкома ВСУ 8 февраля. Почти сразу же Зеленский сообщил, что назначил на эту должность Сырского.