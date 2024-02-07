Мир 07 февраля 2024, 18:47 «Отцепитесь от Залужного». Зеленского призвали начать «перезагрузку» власти с себя Порошенко призвал Зеленского начать с себя перезагрузку власти РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать «перезагрузку власти», о которой он заговорил, с себя. Таким мнением поделился экс-лидер Украины Петр Порошенко в Telegram-канале.

«Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. <…> Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!» — призвал бывший президент страны.

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По словам Порошенко, лидер Украины должен очистить правительство от «недобитков» команды экс-главы государства Виктора Януковича.

Ранее научный сотрудник финского Института внешней политики Григорий Нижников предрек Украине масштабную волну мобилизации после возможного увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он спрогнозировал, что запуск этой процедуры ляжет на плечи нового главкома, который таким образом станет козлом отпущения.

Служба безопасности Украины подготовилась к вероятным беспорядкам из-за отставки Залужного. По данным СМИ, власти планировали объявить об увольнении главкома 2 февраля.