Эксклюзив 11 марта 2024, 23:09 Сплошная ложь. Первый «Оскар» Украины станет последним Блогер «Голос Мордора»: полученный Украиной «Оскар» — символичный результат лжи Richard Harbaugh / Phul McCarten / Global Look Press

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Голливуд превратился в инструмент политики Запада давно. Последнее этому подтверждение — полученный Украиной «Оскар» за фильм о Мариуполе. Почему первая награда такого плана станет для страны последней, объяснил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Голливудская киноиндустрия давно стала мощным инструментом политики коллективного Запада, в первую очередь, США. Началось все это не вчера и даже не позавчера. Еще во времена холодной войны киностудии исправно, как пирожки, пекли фильмы про страшных диких русских варваров, которых к тому же изображали полными уродами, и о благородных американцах, которые борются с большевистской красной заразой.

Надо признать, что многое из этого с удовольствием жрали и мы сами. Достаточно вспомнить серию о Рэмбо и, в частности, фильм об Афганистане, где прекрасный накачанный американский герой валит из лука русские вертолеты и танки, а советские солдаты и офицеры показаны абсолютными монстрами.

Жрали ведь, несмотря на то, что Афганистан прошли наши родственники, друзья, соседи. Точно такие же, как и мы. И получалось, что мы с удовольствием смотрели фильм, в котором мазали дерьмом нас самих.

Со временем в Голливуде расслабились и стали менее изобретательными, зато куда более пафосными. Например, начали на полную использовать кинопремию «Оскар».

То там фильм о «Белых касках» появится, которые как бы спасают мирных сирийцев от варварских бомбежек тех же русских и от химического оружия Башара Асада. Понятно, что ложь от начала и до конца, но зато в итоге статуэтка, Грета Тунберг, бодипозитивные чернокожие демократки и все, что полагается.

Потом был примерно такой же фильм об [Алексее] Навальном, ровно с тем же результатом. И наконец-то пришло время Украины. На «Оскар» представили фильм о Мариуполе. О том, как благородные «азовцы»* обороняют город от «русской орды» и спасают мирных жителей.

Если расспросить самих мирных жителей Мариуполя о том, как их спасали украинские военные, то, скорее всего, кроме мата ничего не услышишь.

А еще можно услышать массу историй о том, как украинские танки в упор расстреливали жилые дома, как снайперы охотились за людьми, которые выходили из подвалов в поисках воды. Но ничего этого в фильме нет. Одна сплошная большая ложь.

И похоже, что это становится главным условием для того, чтобы получить «Оскар».

На Украине сейчас праздник — это первый «Оскар», полученный этой страной. И даже символично, что это ложь. Потому что сама Украина является большой ложью, построена на лжи и живет ложью.

А еще этот «Оскар» точно станет для Украины не только первым, но и последним. Потому что страна лжи, в которую превратилась Украина, скоро этой ложью захлебнется.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.