Эксклюзив 15 февраля 2024, 19:59 Исход длиною в год. Как СССР выводил войска из Афганистана Писатель Широкорад: Советский Союз не проиграл войну в Афганистане Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Читать 360tv в

Советский Союз завершил вывод своих войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. О том, как непродуманная и ненужная война, с которой надеялись управиться за несколько месяцев, растянулась на долгие 10 лет и унесла тысячи жизней, — в материале «360».

Почему Советский Союз вывел войска из Афганистана

Ровно 35 лет назад последние подразделения ограниченного контингента войск СССР покинули территорию Афганистана. Так закончилась страшная война, которая унесла жизни более 15 тысяч советских военных и еще больше людей навсегда оставила калеками.

Реклама

Выполнять «интернациональный долг» (так называли эту миссию) отправляли не только кадровых военных, но молодых, необстрелянных срочников. Поначалу советское руководство искренне верило, что быстро подавит мятежников-моджахедов. Однако довольно скоро Афганистан стал «советским Вьетнамом».

Потребовались невыносимо долгие 10 лет, чтобы те, кто в президиуме ЦК КПСС аплодировал сообщению о вводе войск на афганскую землю, с таким же энтузиазмом осудили прежнюю политику и проголосовали за вывод контингента. Изувеченные чужой войной мальчики наконец-то отправились по домам.

СССР не учел опыт англичан

Писатель и публицист Александр Широкорад в разговоре с «360» подчеркнул, что Советский Союз не проиграл войну в Афганистане. Оттуда не бежали — ушли. Да и то лишь потому, что в те годы советское руководство опасалось всех и всего, стараясь избежать любого обострения отношений.

«Американцы и англичане поставляли сотни ракет, а также новинки того времени — переносные зенитные ракетные комплексы Redeye и Blowpipe. Ими сбивали наши самолеты, которые оказались беззащитными перед этими системами», — напомнил Широкорад.

Моджахеды с двумя 57-мм противотанковыми советскими пушками, отбитыми у правительственных войск, 1984 год / Викимедиа

По его словам, СССР вполне мог намекнуть западным противникам, что поделится своими ПЗРК «Стрела-2» и «Игла» с латиноамериканскими партизанами и бойцами ирландской армии.

Пакистану, который негласно тоже участвовал в войне, можно было пригрозить вооружить Индию — при советской поддержке она бы покончила с ним за две-три недели.

Но так сделать побоялись. В итоге ничего не оставалось делать, как уходить из Афганистана. Были предприняты определенные меры: массированные бомбардировки позиций моджахедов не дали им препятствовать выводу советских войск. Были усилены поставки афганской армии, которая, кстати, продержалась потом полтора года. Александр Широкорад

Писатель подчеркнул, что изначально ввод советских войск в Афганистан был глупостью — в СССР не учли опыт англичан, которые несколько раз в XIX веке вторгались на афганскую землю. Это всегда печально кончалось для захватчиков.

Вывод войск из Афганистана — второй День Победы

Даже после того, как СССР объявил о выводе своих войск из Афганистана, моджахеды не останавливались и продолжали нападать на «шурави» — так они звали советских людей.

Обращения к американцам с просьбой унять повстанцев, которых они так щедро снабжали оружием, не помогали — контроль был давно утрачен.

Исход советских войск длился с весны 1988-го до зимы 1989 года. Гарнизоны и техника были разбросаны по всей стране, и требовалось время, чтобы собрать всех и все. За этот период, по непроверенным данным, погибли 523 военных. Последним мост Дружбы через реку Амударью, границу СССР и Афганистана, пересек генерал-лейтенант Борис Громов.

Командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал Борис Громов. Фото: Anton Kavashkin / Global Look Press

Позже он сравнил 15 февраля с Днем Победы — для всех «афганцев» он навсегда остался праздником со слезами на глазах.

Тогда, при переходе моста, Громов не сдержался и прямо в телекамеру от души выругался в адрес людей, которые войны начинают, а другие за них расхлебывают.