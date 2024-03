Культура 09 марта 2024, 09:01 Рекорды, сюрпризы и скандалы. Чего ждать от премии «Оскар» в 2024 году? Церемония премии «Оскар» пройдет в США 10 марта Global Look Press

Церемония награждения премии «Оскар» состоится в США 10 марта (раннее утро 11 марта по Москве). Главная голливудская ярмарка тщеславия во многом не изменила себе, выделив в некоторых ведущих номинациях фильмы, которые скорее имеют идеологическую, нежели художественную ценность. Однако прошлый киногод оказался действительно богат на фильмы-события — как в поп-культурном смысле (стиль «барбикор» теперь вписан в историю навечно жирным и витиеватым фирменным розовым шрифтом), так и просто в культурном. Задумчивый атомный блокбастер? Сюрреалистичный стимпанковский аттракцион? Драма о взрослении и старении? Пара стандартных байопиков разной степени скандальности? В оскаровском меню на этот раз — все, кто вернул зрителя в кинотеатры в постковидную эпоху стриминговых платформ и забастовок киноработников. Что нужно знать об «Оскаре» в 2024 году — в материале «360».

Номинанты «Оскара» в 2024 году

За золотых болванчиков в этом году поборются 54 фильма — из них 28 полнометражных и пять короткометражных игровых картин, по пять анимационных фильмов в полном и коротком метре, а также по пять полнометражных и коротких документальных лент. Среди них есть, конечно, и фавориты, и темные лошадки, и обиженные отсутствием номинаций.

Рекорд по числу пока только возможных премий принадлежит «Оппенгеймеру» режиссера Кристофера Нолана — 13 номинаций. На 11 «Оскаров» номинирована черноватая стимпанк-комедия Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», следом идет мрачная неторопливая драма «Убийцы цветочной луны» от голливудского мастодонта Мартина Скорсезе.

Таким образом, 81-летний режиссер «Таксиста» и «Волка с Уолл-стрит» стал рекордсменом по номинациям на премию Американской киноакадемии среди ныне живущих постановщиков. Абсолютный же рекорд принадлежит автору «Римских каникул» Уильяму Уайлеру — он выдвигался на «Оскар» аж 12 раз.

«Лучший фильм»

«Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан; «Барби» — режиссер Грета Гервиг; «Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе; «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос; «Оставленные» — режиссер Александр Пэйн; «Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон; «Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие; «Маэстро» — режиссер Брэдли Купер; «Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон; «Зона интересов» — режиссер Джонатан Глейзер.

Global Look Press

«Лучший режиссер»

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»; Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»; Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»; Джонатан Глейзер — «Зона интересов»; Жюстин Трие — «Анатомия падения».

Global Look Press

«Лучшая мужская роль»

Киллиан Мерфи — в роли Джулиуса Роберта Оппенгеймера, «Оппенгеймер»; Пол Джаматти — в роли Пола Ханэма, «Оставленные»; Брэдли Купер — в роли Леонарда Бернстайна, «Маэстро»; Джеффри Райт — в роли Телониуса Эллисона, «Американское чтиво»; Колман Доминго — в роли Байарда Растина, «Растин».

Global Look Press

«Лучшая женская роль»

Эмма Стоун — в роли Беллы Бакстер, «Бедные-несчастные»; Лили Гладстоун — в роли Молли Буркхарт, «Убийцы цветочной луны»; Сандра Хюллер — в роли Сандры Войтер, «Анатомия падения»; Кэри Маллиган — в роли Фелиции Монтеалегре, «Маэстро»; Аннетт Бенинг — в заглавной роли в фильме «Дайана Найэд».

Global Look Press

«Лучшая женская роль второго плана»

Давайн Джой Рэндольф — в роли Мэри Лэм, «Оставленные»; Эмили Блант — в роли Китти Оппенгеймер, «Оппенгеймер»; Дэниел Брукс — в роли Софии, «Цвет пурпурный»; Джоди Фостер — в роли Бонни Столл, «Дайана Найэд»; Америка Феррера — в роли Глории, «Барби».

«Лучшая мужская роль второго плана»

Роберт Дауни — младший — в роли Льюиса Штраусса, «Оппенгеймер»; Райан Гослинг — в роли Кена, «Барби»; Роберт Де Ниро — в роли Уильяма Хейла, «Убийцы цветочной луны»; Марк Руффало — в роли Дункана Веддерберна, «Бедные-несчастные»; Стерлинг К. Браун — в роли Клиффа Эллисона, «Американское чтиво».

Global Look Press

Лучший адаптированный сценарий

«Оппенгеймер»; «Бедные-несчастные»; «Американское чтиво»; «Барби»; «Зона интересов».

Лучший оригинальный сценарий

Дэвид Хемингсон, «Оставленные»; Селин Сон, «Прошлые жизни»; Артур Арари, Жюстин Трие, «Анатомия падения»; Сэми Берч, «Май декабрь»; Брэдли Купер, Джош Сингер, «Маэстро».

Global Look Press

Лучшая работа оператора

Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер»; Родриго Прието, «Убийцы цветочной луны»; Робби Райан, «Бедные-несчастные»; Мэттью Либатик, «Маэстро»; Эдвард Лэкмен, «Граф».

Лучший монтаж

Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер»; Тельма Скунмейкер, «Убийцы цветочной луны»; Йоргос Мавропсаридис, «Бедные-несчастные»; Кевин Тент, «Оставленные»; Лорен Сенешаль, «Анатомия падения».

Лучшая работа художника-постановщика

Сара Гринвуд, «Барби»; Шона Хит, Джеймс Прайс, «Бедные-несчастные»; Рут де Йонг, «Оппенгеймер»; Джек Фиск, «Убийцы цветочной луны»; Артур Макс, «Наполеон».

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран, «Барби»; Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные»; Жаклин Уэст, «Убийцы цветочной луны»; Дэвид Кроссман, «Наполеон»; Эллен Мирожник, «Оппенгеймер».

Лучший грим и прически

«Маэстро»; «Бедные-несчастные»; «Оппенгеймер»; «Голда»; «Общество снега».

Global Look Press

Лучший оригинальный саундтрек

Людвиг Горанссон, «Оппенгеймер»; Робби Робертсон, «Убийцы цветочной луны»; Джерскин Фендрикс, «Бедные-несчастные»; Джон Уильямс, «Индиана Джонс и колесо судьбы»; Лора Карпман, «Американское чтиво».

Лучшая песня

What Was I Made For? — «Барби»; I’m Just Ken — «Барби»; It Never Went Away — «Американская симфония»; The Fire Inside — «Обжигающе горячий»; Wahzhazhe (A Song for My People) — «Убийцы цветочной луны».

Лучший звук

«Оппенгеймер»; «Маэстро»; «Зона интересов»; «Создатель»; «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая».

Global Look Press

Лучшие визуальные эффекты

«Стражи галактики — 3»; «Создатель»; «Годзилла: минус один»; «Миссия невыполнима: смертельная расплата. Часть первая»; «Наполеон».

Лучший иностранный фильм

«Зона интересов», Великобритания; «Общество снега», Испания; «Учительская», Германия; «Идеальные дни», Япония; «Я — капитан», Италия.

Лучший короткометражный игровой фильм

«Чудесная история Генри Шугара», режиссер Уэс Андерсон; «После», режиссер Мисан Харриман; «Красный, белый и синий», режиссер Мэтью Лопес; «Неуязвимый», режиссер Винсент Рене-Лорти; «Рыцарь удачи», режиссер Лассе Лискьер Ноер.

Лучший анимационный фильм

«Человек-паук: Паутина вселенных», режиссеры Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон; «Мальчик и птица», режиссер Хаяо Миядзаки; «Элементарно», режиссер Питер Сон; «Нимона», режиссеры Ник Бруно, Трой Квон; «Мечты робота», режиссер Пабло Берхер.

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Письмо свинье», режиссер Тал Кантор; «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко», режиссер Дэйв Маллинз; «95 чувств», режиссеры Джаред Хесс, Джеруша Хесс; «Наша униформа», режиссер Йеган Могаддам; «Pachyderme», режиссер Стефани Клеман.

Лучший документальный фильм

«20 дней в Мариуполе»; «Четыре дочери»; «Вечная память»; «Боби Вайн: Народный президент»; «Убить тигра».

Лучший короткометражный документальный фильм

«Азбука запрета книг»; «Последняя мастерская»; «Парикмахер Литтл-рока»; «Най Най и Вэй По»; «Остров посреди».

Global Look Press

Прогнозы в основных номинациях «Оскара»

«360» собрал самые разные предположения о возможных победителях «Оскара».

Гонка темных лошадок в актерской номинации, злодейский Брэдли Купер, реванш Кристофера Нолана за все недополученные за десять лет награды, притеснения Леонардо ДиКаприо, «снобизм» противников «Барби» в двух основных номинациях — весь сок здесь.

Победители «Оскаров». Версия букмекеров

Вы удивитесь, но одними из самых крупных экспертов конкретно в оскаровской гонке часто оказываются не профессиональные критики, а именно букмекеры, потому что они учитывают при своей работе не только художественную ценность (или ее отсутствие, когда как) того или иного фильма, а множество дополнительных факторов, которые обычно влияют на киноакадемиков США — от повестки до кассовых сборов.

В этом году американские букмекеры после оглушительного выступления на «Золотом глобусе» прочат триумф Кристоферу Нолану и его болезненно перфекционистскому «Оппенгеймеру». Фильм об отце ядерной бомбы, судя по прогнозам, соберет награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль — как первого, так и второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку и лучшую операторскую работу.

Оставшиеся главные, нетехнические номинации, согласно мнению букмекеров, распределятся так: лучшим зарубежным фильмом признают «Зону интересов» — почти сюрреалистичную драму о семье коменданта Освенцима; приз за лучший оригинальный сценарий присудят «Оставленным», лучшей актрисой признают Эмму Стоун за роль девушки с пересаженным младенческим мозгом в «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана объявят Давайн Джой Рэндольф за роль школьной поварихи Мэри Лэм в «Оставленных». Лучшей песней, как ожидается, станет композиция Билли Айлиш What Was I Made For? к фильму «Барби».

Global Look Press

Победители «Оскаров». Мнение «360»

Кристофер Нолан, поступательно создававший всю карьеру очень самобытное, по-настоящему авторское кино, до этого года почти всегда уступал на всевозможных премиях другим режиссерам — его нынешний триумф выглядит как восстановление справедливости. Спорить с доминированием ядерного и ядреного детища Нолана в этом наградном сезоне очень тяжело — потому что сложно переоценить адский труд команды, за 57 дней съемок и полгода подготовки создавшей трехчасовую разговорную драму, наполненную аналоговыми (!) визуальными эффектами и синевой глаз ирландца Киллиана Мерфи. И все же представим, что киноакадемики ни этой синевой, ни бушующим пламенем не очаровались, чего же ждать тогда?

До этого киноакадемия не оценила всеобщее барби-помешательство. Как видите, «Барби» представлена в номинации за лучший фильм года, но режиссера картины Грету Гервиг, как и исполнительницу заглавной роли Марго Робби, в отдельных категориях не выделили. Учитывая, что в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» Кену, простите, Райану Гослингу, место нашлось, фанаты фильма, который все два часа хронометража рассуждал о том, что женщин, что живых, что пластиковых, не смотря ни на какие громкие слова, продолжают оттягивать на второй-третий-четвертый план, воспылали возмущением.

Из-за того, что в зарубежный прокат «Барби» вышла как раз вместе с «Оппенгеймером», породив на удивление удачного мемного (хочется добавить «радиоактивного») мутанта «барбигеймер», в Сети многие накинулись на Нолана. Ему до таких нападок вряд ли есть какое-либо дело, ведь в Интернете он принципиально не сидит, завалить его электронную почту гневными сообщениями тоже не выйдет за неимением оной. Разве что можно послать бумажное письмо. Он, может, это даже оценит.

Однако претензии к киноакадемикам тоже можно понять: вместе с «Оппенгеймером» фильм «Барби» благодаря Гервиг и Робби, которая еще и продюсировала картину, буквально вернули огромное количество людей в кинотеатры, дав второе дыхание индустрии, грозившей кануть в небытие после коронавирусного локдауна и расцвета стриминговых сервисов. Не выделить их хотя бы в номинации — и правда что-то на грани снобизма. Но вернемся к тем, кто в номинанты «Оскара» уже попал.

Режиссер «Барби» Грета Гервиг осталась без номинации в этом году / Global Look Press

Основным соперником Нолана и его соратников могут стать даже не «Убийцы цветочной луны», хотя и этот фильм киноакадемики могут поддержать — например, ради того, как аккуратно, неистерично, с высоты гигантского опыта тему страданий коренного населения Америки поднял Мартин Скорсезе. Сними эту картину кто-либо из более молодого и падкого на хайп поколения голливудских киноделов, и тяжелая, выверенная история превратилась бы в крикливое высказывание ради «повестки». Но в итоге Скорсезе еще раз показал, что в мире все серо — что под солнцем, что под луной. Даже цветочной.

Однако вырваться вперед могут и «Оставленные» Александра Пэйна. Помещенный в атмосферу 70-х годов фильм об учителе и ученике, каждый из которых не так, чтоб очень сильно доволен своей жизнью, но еще не очень знает, что в связи с этим предпринять, силен не только актерскими работами и балансирующим между грустным, смешным и абсурдным сценарием, но и самим использованием жанра фильмов о преподавателях.

В каком-то смысле «Оставленные» продолжают линию «Общества мертвых поэтов», «Писателей свободы» и «Улыбки Моны Лизы» — западных фильмов о том, как учителя и ученики учат друг друга жить по-новому. Также именно «Оставленные» активнее всего проявили себя на «Золотых глобусах» в категории лучшей комедии или мюзикла, когда «Оппенгеймер» прошелся по наградам за лучшую драму. В «Оскарах» такого разделения нет, потому шансы, что Нолан и Пэйн в марте схлестнутся напрямую, возрастает.

Фаворит наградного сезона Кристофер Нолан и его жена и постоянный продюсер Эмма Томас — с «Золотыми Глобусами» за «Оппенгеймера» / Global Look Press

Актерские номинации в этом году тоже могут принести сюрпризы. Среди исполнительниц главных ролей основная конкуренция развернется между Эммой Стоун и Лили Гладстоун. Любимица Йоргоса Лантимоса (и, кажется, всей Америки) кажется сильной претенденткой на «Оскар», особенно после получения «Золотого глобуса» — в «Бедных-несчастных» ей посчастливилось работать с материалом, позволяющим играть и вкрадчиво, и широкими мазками. Эмма Стоун признавалась, что ради роли Беллы Бакстер ей буквально пришлось на время «забыть» и «научиться заново» многим вещам, которые взрослые люди воспринимают, как должное. Стоун кажется очень «безопасным» выбором для киноакадемиков.

Однако мягкая, почти скупая, но очень выразительная игра Лили Гладстоун в «Убийцах цветочной луны» может повлиять на распределение наград. Несмотря на обвинения в том, что ее героине в истории отведено не так много внимания, в отличие от образа Леонардо ДиКаприо, настоящая душа, настоящее сердце фильма Скорсезе — именно Гладстоун. И свой «Глобус» за роль в драме она тоже получила. Кто знает, может быть Лили Гладстоун станет первой женщиной индейского происхождения, получившей еще и «Оскар».

Стоит выделить и Кэри Маллиган, работа которой в многострадальном «Маэстро» не менее многострадального Брэдли Купера, также выглядит удивительно точно и выверенно, хотя ей была уготована довольно часто возникающая в фильмах о великих мужчинах роль всепрощающей жены гения.

Кэри Маллиган в фильме «Маэстро» / Global Look Press

А вот номинация за лучшую мужскую роль в этом году, как упоминалось раньше, больше похожа на гонку темных лошадок, в лучшем возможном смысле этого выражения. Практически все актеры в этой категории выстроили крепкую и интересную карьеру, но кинокритики и организаторы премий их как будто не замечали — кого десять лет, кого двадцать, кого еще больше. А тут — как прорвало.

Джеффри Райт играет в «Американском чтиве» темнокожего писателя, первый роман которого назвали «недостаточно черным», после чего тот так злится, что решает ради эксперимента собрать в одном романе все стереотипы об афроамериканцах и их традиционных страданиях. Роль получилась зубастая. Вот только еще почти тридцать лет назад Джеффри Райт блистал в роли Жан-Мишеля Баския в фильме-биографии, но тогда его попросту проигнорировали, оставив играть яркие, но второстепенные роли.

Пол Джаматти — тоже заложник второстепенных ролей в больших проектах, вроде «Шоу Трумана» или «12 лет рабства», а также — образов малоприятных людей среднего возраста, как в «Дневниках няни». Но при правильном подходе его талант в «Оставленных» заставил сопереживать нервному и прячущему страх перед жизнью за железной дисциплиной учителю.

Актер Джеффри Райт / Global Look Press

Наконец, Икона Интровертов Интернета — Киллиан Мерфи. Всего единожды номинированный на «Золотой глобус» в 2006 году, он всю карьеру оставался скорее широко известным в узких кругах, несмотря на то, что его актерские работы всегда отличались тонкостью и пластичностью. Ему удавались фестивальные фильмы, маленькие камерные драмы — чаще всего родные, ирландские, — эксцентричные полукомедийные истории и роли самых разных людей, плохо вписывающихся в обстоятельства.

С режиссером Дэнни Бойлом он в нулевые возродил жанр зомби-ужастика в «28 днях спустя», а для Кристофера Нолана он вообще стал этаким талисманом — психопата-психиатра Крэйна он сыграл во всех трех частях его бэтманиады, а потом появлялся в «Начале» и «Дюнкерке». Но только на вторых ролях. Обстановку неслабо поменяли, конечно, «Острые козырьки», запустившие его популярность в стратосферу (в России, конечно, при помощи мемов: настолько мегахорош, что уже почти как родной). Однако ни один телепроект не сравнится по своей важности с большой кинокартиной. Такой, как «Оппенгеймер».

Когда фильм Нолана увидел свет, мир словно с цепи сорвался, обрушив на тихого, крайне вежливого, но быстро выключающегося на интервью, не любящего публичность как таковую Мерфи просто океан любви.

Пожалуй, его незвездность поражает людей больше всего: 47-летний актер очевидно смущается последствий своей работы в виде необходимости ходить на преднаградные приемы, отвечать на одни и те же вопросы журналистов (буквально одни и те же, слово в слово). А первую в жизни номинацию на самый настоящий «Оскар» он отметил дома — с женой и двумя сыновьями. Мама актера, учительница французского, на радостях испекла домашний бисквитный торт.

Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший с «Золотыми глобусами» за роли в «Оппенгеймере» / Global Look Press

На этом фоне самым маститым, успешным и публичным кажется красавец Брэдли Купер, который еще и в качестве режиссера снял фильм, в котором сыграл главную роль. Но вот незадача: наградами жизнь его тоже не баловала.

За музыку к своему режиссерскому дебюту «Звезда родилась» Брэдли Купер получил больше наград, чем за сам фильм и свою актерскую работу в нем. Купер — еще один представитель плеяды сильных актеров «без „Оскара“» — таких, как Джонни Депп, Вуди Харрельсон или Джейк Джилленхолл. Относительно недавно из этого списка наконец выпал ДиКаприо — выпал, чтобы в этом году остаться без номинации.

И вот теперь — байопик о великом американце (и тоже, как у Нолана, еврейского происхождения), с мощным уровнем перевоплощения, красивой картинкой… Чем не фаворит «Оскара»? «Маэстро» создавали шесть долгих лет, прерываясь на коронавирусные ограничения и производственные страдания.

Ради роли композитора, пианиста и дирижера Леонарда Бернстайна Купер учился дирижировать, вживался в героя вплоть до невозможности избавиться от его манеры говорить и двигаться за пределами съемочной площадки. Выпусти своего «Маэстро» Брэдли Купер хотя бы на год раньше — и фильм бы имел бешеный успех у кинокритиков. Но весь нынешний наградной сезон Купер вынужден слушать из зала благодарственные речи то Кристофера Нолана, то Киллиана Мерфи.

Брэдли Купер в роли Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро» / Global Look Press

В одном из интервью Купер позволил себе обиженную колкость в адрес конкурентов. Не называя имен, Купер косвенно процитировал рассказ Киллиана Мерфи о том, как к нему «просто» поступил звонок от жены и постоянного продюсера Нолана Эммы Томас, как он «просто» согласился играть, даже не читая сценария, и как он «просто» за полгода подготовился к съемкам, сбросив вес для нездоровой худобы американского физика и войдя в образ.

Затем Купер сравнил свой тяжелый многолетний труд над «Маэстро» с тем, как быстро (вероятно, по его мнению, это синоним «просто») Нолан отснял «Оппенгеймера», не в пользу последнего. Таким отношением к конкурентам (а еще не в меру крупным накладным носом для роли Бернстайна — многие увидели в этом попытку сделать персонажа более «еврейским», чем он есть, и немедленно возмутились) Купер вызвал шквал злобных комментариев в духе «сначала добейся». А негатив в Голливуде в таких случаях не любят.

Говоря о номинациях за лучшую мужскую и женскую роли второго плана, можно согласиться с букмекерами. Давайн Джой Рэндольф кажется самой заметной исполнительницей в своей категории, ничуть не потерявшись за основным актерским дуэтом фильма «Оставленные», а Роберт Дауни — младший, кажется, сыграл у Кристофера Нолана роль, которая способна перевернуть всю его жизнь, как до этого ее перевернул «Чаплин», а затем «Железный человек».

Хотя Райан Гослинг сделал нечто совершенно невообразимое в «Барби», вдоволь наиздевавшись над собственным амплуа героя, а великий Роберт Де Ниро в «Убийцах цветочной луны» буквально выдал один из лучших перформансов за последние годы своей карьеры, работа Роберта Дауни — младшего доказала, что он не только бешеная харизма, а еще въедливость и почти юношеская готовность выходить за пределы актерской зоны комфорта.

Роберт Де Ниро в фильме «Убийцы цветочной луны» / Global Look Press

Есть ли российские фильмы на «Оскаре»

В сентябре 2023 года Российский оскаровский комитет, который занимался выдвижением отечественных картин на премию Американской киноакадемии, фактически прекратил работу. Как рассказал журналистам продюсер Федор Попов, выдвигать отечественные фильмы на «Оскары», пока на Западе их все равно не оценят по причине неприятия всего русского в культуре, оказалось попросту бессмысленно.

Последний раз, когда фильмы из России добирались хотя бы до предварительного списка номинантов, так называемого лонг-листа, случился в 2021 году — в рамках номинации «Лучший иностранный фильм» попал фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». В шорт-лист в том же году вошел выдвинутый от Финляндии фильм российско-финского производства «Купе номер шесть» с актером Юрой Борисовым.

Церемония награждения «Оскар»: когда и как пройдет в 2024 году

В 2024-м церемония вручения премии Американской киноакадемии традиционно пройдет в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе вечером 10 марта. Ведущим снова, как и в прошлом году, станет комик и телеведущий Джимми Киммел.

Эта церемония примечательна еще тем, что хотя бы четыре обладателя золотых статуэток уже известны. Да-да, речь о дополнительных премиях, которые вручают заслуженным кинематографистам.

Так, награда имени Джина Хершолта, присуждаемая за вклад в дело гуманизма, достанется создательнице и куратору крупнейшего фестиваля независимого кинематографа Sundance Мишель Саттер.

Три награды за выдающиеся заслуги в кинематографе получат актриса Анджела Бассетт, монтажер Кэрол Литтлтон, известная по работе над «Инопланетянином» Стивена Спилберга, а также режиссер Мэл Брукс, автор огромного количества кинопародий на голливудские блокбастеры — от «Звездных войн», до «Дракулы» — и продюсер фильмов «Муха» Дэвида Кроненберга и «Человек-слон» Дэвида Линча.