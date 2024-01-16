Криминал 16 января 2024, 12:11 Бойца «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей Суд приговорил пулеметчика «Азова» пожизненно за расстрел жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 25-летнего старшего пулеметчика украинского формирования «Азов»* Сергея Михайленко к пожизненному лишению свободы за расстрел автомобиля с семьей из Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что 19 марта 2022 года военнослужащий находился на позиции рядом с Университетской улицей в Мариуполе. Он увидел белый автомобиль с наклейками, которые сигнализировали о детях в машине.

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«Совместно со старшим боевой позиции Михайленко открыл огонь из автоматов. На месте погибли трехлетний мальчик, женщина и двое мужчин. Еще двум детям удалось спастись вместе с бабушкой», — заявили в ведомстве.

Суд приговорил боевика к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в одной из колоний особого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве и покушении по мотивам идеологической и политической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Свою вину фигурант полностью признал.

Ранее суд ДНР приговорил к 28 годам тюрьмы военнослужащего ВСУ за убийство пленного.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.