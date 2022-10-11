Переговоры России и США: перспектива и последствия | 360°

Мир 11 октября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

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Viber Россия не против переговоров с США. Они могут поставить точку в конфликте на Украине Политолог Сергей Станкевич: переговоры между Россией и США необходимы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приняли приглашения на саммит G20 в Индонезии. Туда же приедет глава США Джо Байден. Москва готова рассмотреть предложение о встрече с американской стороной. По мнению политологов, переговоры сверхдержав сейчас жизненно необходимы: именно они могут поставить точку в украинском конфликте.

Встреча на саммите G20

Российская сторона готова рассмотреть предложение о встрече Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее и хозяин Белого дома не исключал, что переговоры с президентом России возможны.

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Встреча лидеров двух сверхдержав может сыграть ключевую роль в завершении конфликта на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что перемирие должны обсуждать именно Москва и Вашингтон.

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«Тот, кто думает, что этот конфликт завершится путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе», — сказал он.

По мнению Сергея Лаврова, Зеленский может забыть о своем запрете на переговоры с Путиным в зависимости от настроения или приказа со стороны Запада.

«Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом и забудет про это. Смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься, ну или прикажут ему из Лондона, из Вашингтона, он скажет: „Есть“», — отметил министр.

РИА «Новости»

Переговоры на пользу

Сергей Станкевич, политолога и советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах, выразил мнение, что переговоры российского и американского лидеров возможны и даже желательны. В разговоре с «360» он объяснил, что любой долгий перерыв в диалоге между двумя сильнейшими ядерными державами опасен и чреват неправильным прочтением взаимных намерений.

«Официальная позиция Киева — воевать до последнего конца. Украина ставит ультиматумы: возврат к границам 1991 года. Зеленский также подписал документ, который исключает какие-либо переговоры с Владимиром Путиным. Переговоры между Кремлем и Белым домом крайне необходимы, ведь если они договорятся, то к ним присоединятся остальные — даже Киев», — объяснил эксперт.

Станкевич напомнил, что Украина, по сути, находится на искусственном поддержании жизни: западные страны снабжают ее деньгами и боеприпасами. Хотя киевский режим проявляет нетерпимость, радикальность и капризность, если из-за океана поступит сигнал о переговорах, Зеленский не сможет больше сопротивляться.

Новые вызовы

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил в беседе с «360», что участники саммита на Бали будут обмениваться мнениями по сложившейся ситуации в мире.

«Грядущий саммит обещает быть одним из самых интересных. Учитывая напряженность международной повестки и экономический кризис, который накрывает добрую половину мира», — сказал Мартынов.

Главной темой саммита G20, скорее всего, станет обсуждение выхода из состояния «турбулентности», предположил политолог. Поэтому нельзя исключать переговоров России с США и с другими странами Запада, входящими в «Большую семерку».

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