Лавров заявил о готовности рассмотреть встречу Путина и Байдена на G20 при инициативе США | 360°

Власть 11 октября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лавров заявил о готовности рассмотреть встречу Путина и Байдена на G20 при инициативе США Глава МИД РФ Лавров заявил о готовности рассмотреть встречу Путина и Байдена РИА Новости

Читать 360tv в

Российские власти готовы рассмотреть предложение о встрече президентов РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена — на полях саммита G20, если такое предложение поступит от американской стороны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы многократно говорим, что никогда от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать», — сказал он, говоря о возможности такой встречи на полях саммита G20.

Реклама

По его словам, если кто-то думает, что России уже поступил от США такой сигнал, то они ошибаются. Ведь нельзя интерпретировать «посмотрим» Байден, как согласие на встречу.

Реклама

«Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», — резюмировал Лавров.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. Он должен пройти на острове Бали в Индонезии.

0 0 0 0 0 0