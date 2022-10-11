Лавров заявил о готовности рассмотреть встречу Путина и Байдена на G20 при инициативе США | 360°

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Лавров заявил о готовности рассмотреть встречу Путина и Байдена на G20 при инициативе США

Глава МИД РФ Лавров заявил о готовности рассмотреть встречу Путина и Байдена

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Российские власти готовы рассмотреть предложение о встрече президентов РФ и США —  Владимира Путина и Джо Байдена — на полях саммита G20, если такое предложение поступит от американской стороны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы многократно говорим, что никогда от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать», — сказал он, говоря о возможности такой встречи на полях саммита G20.

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По его словам, если кто-то думает, что России уже поступил от США такой сигнал, то они ошибаются. Ведь нельзя интерпретировать «посмотрим» Байден, как согласие на встречу.

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«Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», — резюмировал Лавров.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. Он должен пройти на острове Бали в Индонезии.

Сергей Лавров

Владимир Путин

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