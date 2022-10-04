Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным | 360°

Мир 04 октября 2022, 19:22 Поделиться Telegram

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Viber Тактика смертников. Зачем Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным Аналитик Роджерс: Зеленский послушно исполняет предоставленную Западом роль Официальный сайт президента Украины

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Глава Украины Владимир Зеленский официально признал невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Специалисты уверены, что это решение было принято не самим украинским лидером, а его «западными хозяевами», чтобы набить цену.

Невозможность переговоров

Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Указ опубликовали на сайте украинского лидера.

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Также президент Украины рекомендовал Верховной раде принять законопроекты «о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации» — в ускоренном режиме. Интересно, что после заседания СНБО 30 сентября Зеленский говорил, будто Киев готов к разговору с Москвой. Правда, по его словам, для этого в России должен смениться лидер.

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«Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — утверждал Зеленский.

В тот же день Путин допустил, что переговоры с руководством Украины могут состояться, если Киев заинтересован в диалоге.

РИА «Новости»

Тактика обреченных

Киевские власти могут принять множество подобных указов: от решения о невозможности поражения Украины до запрета на восход солнца. Об этом «360» рассказал общественный деятель, аналитик и публицист Александр Роджерс.

«Там много народу боится, что придется подписывать капитуляцию. Есть и определенное давление со стороны Запада (не со стороны Штатов, а со стороны некоторых стран Европы) о том, что нужно садиться за стол переговоров. <…> Они себе сжигают мосты. <…> Если сжечь мосты, тогда оставшиеся войска будет сражаться более ожесточенно, ведь не будет возможности отступать. Это тактика обреченных, тактика смертников», — пояснил он.

Блогер Илья Ремесло сравнил подписание указа о невозможности переговоров с подачей заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО. По этому поводу сам генсек альянса Йенс Столтенберг выразил недоумение.

«Это чисто пиаровская затея. <…> На мой взгляд, просто поднятие ставок в переговорах. <…> Типично украинский дискурс, который они продвигают в своих соцсетях для поднятия боевого духа. <…> Набивают себе цену», — отметил Ремесло.

РИА «Новости»

Марионеточный режим

Роджерс считает, что «западные хозяева» и назначили киевский режим смертником. Зеленский же послушно играет роль.

«Экономика Украины разрушена, налоги не собираются. Государство, армия существуют исключительно за счет американского финансирования. Немножко они (США. — Прим. ред.) еще вынуждают подкидывать деньги Европу, но это копейки на самом деле. Поэтому какая может быть самостоятельность у человека, живущего за счет западных хозяев. <…> Его даже охраняют иностранные спецы», — подчеркнул собеседник «360».

Политические обозреватели и лидеры мнений в Штатах сами говорят о марионеточном принципе управления Украиной. Над «независимостью» Зеленского смеются даже с экранов американского ТВ: так, журналист Такер Карлсон в эфире Fox News назвал украинского лидера клиентом администрации Байдена, которая и управляет его страной.

«Идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России», — заявил Такер.

Журналист заметил, что раньше украинская сторона была готова объявить о нейтралитете, а в самом начале конфликта Зеленский вовсе согласился на переговоры с Москвой. Но это было невыгодно Белому дому. В результате Киев подал заявку на вступление в НАТО, что, как считает Карлсон, может спровоцировать новую мировую войну.

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