«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США | 360°

Мир 11 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США Премьер Венгрии Орбан заявил, что переговоры по Украине должны пройти между Россией и США РИА Новости

Читать 360tv в

Переговоры между Россией и Украиной не приведут к решению конфликта. Российской стороне следует обсуждать перемирие с США, заявил в интервью журналу Cicero премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ. <…> Тот, кто думает, что этот конфликт завершится путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе», — сказал он.

Реклама

В качестве аргумента премьер-министр привел источник вооружения Украины. Ее войска способны обороняться только благодаря поставкам оружия с Запада. По этой причине договариваться нужно не с киевским режимом, а тем, кто оказывает военную помощь.

Реклама

При этом Виктор Орбан не увидел в президенте США Джо Байдене достойного переговорщика. Он раскритиковал его за слишком резкие высказывания. По мнению премьер-министра, на эту роль больше подошел бы бывший американский лидер Дональд Трамп. Со стороны Запада также могла бы выступить бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

0 0 0 0 0 0