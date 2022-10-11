«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США | 360°

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«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США

Премьер Венгрии Орбан заявил, что переговоры по Украине должны пройти между Россией и США

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Переговоры между Россией и Украиной не приведут к решению конфликта. Российской стороне следует обсуждать перемирие с США, заявил в интервью журналу Cicero премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ. <…> Тот, кто думает, что этот конфликт завершится путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе», — сказал он.

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В качестве аргумента премьер-министр привел источник вооружения Украины. Ее войска способны обороняться только благодаря поставкам оружия с Запада. По этой причине договариваться нужно не с киевским режимом, а тем, кто оказывает военную помощь.

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При этом Виктор Орбан не увидел в президенте США Джо Байдене достойного переговорщика. Он раскритиковал его за слишком резкие высказывания. По мнению премьер-министра, на эту роль больше подошел бы бывший американский лидер Дональд Трамп. Со стороны Запада также могла бы выступить бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

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Венгрия

Переговоры

Украина

Конфликт на востоке Украины

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