Илон Маск отказался оплачивать Starlink на Украине: без американских спутников ВСУ ждет катастрофа | 360°

Мир 14 октября 2022, 15:41 Поделиться Telegram

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Viber Маск ответил украинцам за хамство. Оплачивать Starlink теперь придется из государственного кошелька США Политолог Журавлев заявил, что Пентагону важно продолжать разжигать конфликт на Украине TED

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Компания SpaceX уведомила Пентагон, что больше не может оплачивать работу терминалов Starlink на Украине. Спутники необходимы ВСУ для связи и получения разведданных. Скорее всего, Министерству обороны США придется взять расходы на себя. Впрочем, для поддержания конфликта американцы готовы на все.

Маск отказался спонсировать Украину

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что больше не может оплачивать услуги спутниковой связи на Украине. Если Министерство обороны США возьмет на себя финансирование Starlink, ведомству придется до конца 2022-го выделить на это более 120 миллионов долларов, а следующем году — еще 400 миллионов.

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По словам Маска, он лишь следует совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. Тот нецензурно высказался в адрес миллиардера после его предложений по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН. Впрочем, это был не единственный хамский комментарий от «благодарных» украинских пользователей.

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что для Украины решение Маска будет мощным ударом для обороноспособности. Ведь в таком случае ВСУ потеряют возможность наводить вооружение по координатам, предоставляемым спутниками.

ВСУ грозит катастрофа

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов пояснил, что отключение терминалов Starlink будет катастрофой для украинских военных. Они не смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, передавать и получать разведывательные данные.

«Ведь сами спутники — это некие радары, их можно использовать как разведчиков. Даже небольшие перебои в работе Starlink сильно сказываются на боеспособности украинцев. То, что Илон Маск объявил Пентагону „Платите за них сами, я не буду оплачивать!“, будет сейчас проблемно для Министерства обороны США», — считает собеседник «360».

Ведомство не сможет самостоятельно принять решение об оплате — слишком уж велика сумма, добавил он. Поэтому вопрос придется обсуждать с сенаторами. Неудивительно, что основателя SpaceX, который отказался брать на себя такую финансовую ответственность, теперь невзлюбили американские власти.

Маск передаст Starlink военным

Директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал «360», что существует достаточно альтернатив системе Starlink. Более того, на Украине работает большая спутниковая группа западных устройств, их используют в основном для военных нужд.

Гипотетически возможен запуск низкоорбитальных спутников, которые будут выполнять свою функцию сугубо для Украины. Это потребует определенной поддержки с земли, уточнил эксперт. А так как промежуточные элементы — дроны — поддаются всем природным влияниям атмосферы, в том числе окислению, их придется постоянно обслуживать.

Кроме того, требуется серьезная работа на уровне программного обеспечения для поддержания устойчивого сигнала и для того, чтобы выходить за рамки тех частот, которые создают помехи. В совокупности это очень большие средства Павел Мясоедов

По его словам, решение о работе Starlink на территории Украины явно не частная инициатива: оно принято на уровне высшего руководства Соединенных Штатов. Маск вряд ли выведет аппараты из эксплуатации, он гарантировано договорится с американским правительством, и SpaceX просто отдаст управление спутниками Минобороны США.

Эксперт напомнил, что Starlink передает не только геометки, но и какую-то дополнительную информацию, ведь это оборудование не только навигационное: оно служит в том числе для передачи данных. В этом могут помешать помехи, но дроны умеют перестраиваться на другие частоты.

«И здесь начинается бесконечная борьба, причем достаточно дорогостоящая для обеих сторон, в попытках создать помехи и уйти от них. Поэтому единственный реальный, надежный на 100% вариант — сбить дрон», — сказал Мясоедов.

Слева — абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink, захваченный в Херсонской области. Фото: РИА «Новости»

Верхушке США плевать на народ

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что Пентагон все же пойдет на то, чтобы оплатить услуги Starlink. По их представлениям, привлекать в такой ситуации частный бизнес — сомнительная идея, так как негосударственная компания не должна платить за подобные вещи.

Позиция Маска понятна всем: почему я за свой счет должен оплачивать сотовую связь соседа? Другое дело, что люди уже как-то не очень весело воспринимают затраты на Украину. А политики типа экс-президента США Дональда Трампа и кандидаты регионального масштаба накануне выборов вынуждены говорить то, что хочет услышать их избиратель Дмитрий Журавлев

Журавлев уточнил, что предвыборная конъюнктура заставляет их заявлять о сокращении помощи Украине, о том, что нужно больше тратить на американцев, бороться с ростом цен, а не с русскими. Но на вершине политической пирамиды США сидят люди идеологические — представители империи Добра, сражающейся со Злом. Им плевать на электорат.

Кроме того, публичное заявление Маска указывает на несколько моментов, добавил политолог. Во-первых, у миллиардера тесные связи с Пентагоном, он получает от ведомства заказов значительно больше денег, чем тратит на Украину. Во-вторых, у предпринимателя есть основание надеяться, что сотрудничество с американскими военными он все равно сохранит.

РИА «Новости»

Американцам не нужна победа

Украина тем временем накопила гигантские долги перед всем миром. Однако возвращать их Киев не собирается, взяв на вооружение девиз 90-х годов прошлого века: «Наша задача не выплатить долги, а их обслуживать». Максимум, что смогут местные власти, — осилить проценты от суммы долга, пояснил Журавлев.

По его мнению, поражение украинской стороны в конфликте обернется огромным проигрышем для всех стран-союзниц. Разве что поляки попытаются отобрать себе Львов. Что касается американцев, то для них победа режима Владимира Зеленского не так уж важна, хотя желанна. Приоритет Соединенных Штатов в другом.

«Главная задача США в том, чтобы вооруженный конфликт на Украине продолжался. Чтобы погибали русские и украинцы, горели дома. Чтобы разваливалась экономика Европы без российского газа и чтобы Соединенные Штаты могли в пять раз дороже свой сжиженный газ продавать», — подытожил собеседник «360».

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