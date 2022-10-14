«Халяве пришел конец». Джабаров — об отказе Маска оплачивать работу Starlink на Украине | 360°

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«Халяве пришел конец». Джабаров — об отказе Маска оплачивать работу Starlink на Украине

Джабаров: отказ Маска оплачивать работу Starlink ударит по обороноспособности Украины

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Решение миллиардера Илона Маска прекратить финансирование работы спутниковых терминалов Starlink на Украине будет иметь серьезные последствия, заявил РИА «Новости» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. При этом он заметил, что бесконечная халява для украинских властей не могла продолжаться бесконечно.

По словам сенатора, для Украины решение Маска будет мощным ударом для обороноспособности страны. Он пояснил, что при отказе предоставлять данные спутниковой связи ВСУ потеряют возможность наводить вооружение по координатам, предоставляемым спутниками.

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Джабаров предупредил, что это только начало, потому что SpaceX Маска все-таки является частной компанией, которая шла навстречу Украине по просьбе Пентагона.

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«Тем не менее, это не могло так долго продолжаться», — подчеркнул он.

Политик добавил, что сейчас госструктурам США стоит подумать о постоянных вливаниях страны в ВСУ, в которых все «сжигается как в топке».

Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Маск, заявил о неготовности продолжать финансирование работы спутниковой связи Starlink на Украине, стремясь дистанцироваться от ситуации в стране.

Ранее Маск заявил, что SpaceX потратила 80 миллионов долларов на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине, сообщал RT.

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