Илон Маск предложил мирный план для Украины: возможно, за этим кроется политика | 360°

Мир 04 октября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск предложил «мирный план» для Украины. Что может стоять за этим Политолог Змиев: Илон Маск примет участие в президентской гонке США Wikipedia.org и Freepik.com

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Весь мир обсуждает предложение Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. Однако американский миллиардер — удачливый бизнесмен и стратег, поэтому политологи считают, что он решил выстелить себе лаврами миротворца дорогу в Овальный кабинет. Ведь всего через два года в США пройдут выборы президента.

Маск предложил новые референдумы

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Инженер и миллиардер Илон Маск, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, предложил свой вариант решения украинского кризиса. По мнению предпринимателя, к мировому соглашению можно дойти всего за четыре шага, которые должны сделать все заинтересованные стороны.

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Рекомендации Маска просты: нужно провести повторные референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях под присмотром, например, ООН, затем признать Крым частью России и гарантировать ему нормальное водоснабжение, а Украине присвоить нейтральный статус.

Реакция мировой общественности не заставила себя ждать. Дипломаты ведущих западных стран и представители киевского режима откровенно нахамили, зато обычные пользователи Сети в целом согласились с планом Маска. Однако вскоре аккаунт миллиардера атаковали боты.

Twitter.com

Игра за Украину

Для тех, кто следит за соцсетями Илона Маска, не в новинку видеть его скандальные и зачастую нелогичные заявления. Так вышло и на этот раз.

Еще в конце февраля миллиардер направил Украине первую партию терминалов Starlink, оборудование обеспечило доступ к широкополосному интернету и устойчивое соединение в любых условиях. Вторая партия терминалов прибыла 9 марта и сопровождалась твитом со словами поддержки Киеву. «Подарки» обошлись Маску примерно в 80 миллионов долларов.

Чуть позже изобретатель вызвал на «бой» Владимира Путина. Призом для победителя должна была стать Украина. Но вместо российского лидера Маску ответил на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, процитировав русского классика.

Twitter.com

Разворот к России?

В последнее время миллиардер, кажется, сменил вектор. Помимо вчерашнего предложения о референдумах и признании Крыма территорией России, весной Маск отказался вводить цензуру и блокировать в сети Starlink российские СМИ.

Изобретатель заявил на своей странице в Twitter, что «некоторые правительства» (не Украина) попытались приказать ему скрывать источники новостей из России. Маск подчеркнул, что согласится нарушить свободу слова «разве что под прицелом».

Американец также публично признал военное превосходство России и заявил, что в случае полномасштабного противостояния Украина не устоит, невзирая на разнообразную помощь со стороны. Те, кому важны жизни украинцев, должны стремиться к миру, уверен предприниматель.

Несмотря на многочисленные голоса поддержки, такие слова ему дорого стоили в буквальном смысле. Акции Tesla упали на 8,61 процента, к утру 4 октября одна ценная бумага компании стоила чуть более 243 долларов, или около 14 тысяч рублей.

Wikipedia.org

Маск не связан со спецслужбами

Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «360» заверил, что не стоит искать никакого подтекста в заявлениях Маска. Это лишь слова частного лица, известного неоднозначными высказываниями.

«Маск часто всякие фортели выкидывает: то он демократов поддерживал, потом сообщил, что будет за республиканцев. К слову сказать, он вообще-то не американец, а из Южной Африки. Правда, для США это не что-то из ряда вон выходящее», — подчеркнул Рогулев.

По его словам, у создателя Tesla и SpaceX нет связей с правительством Соединенных Штатов Америки, в отличие от нескольких крупнейших IT-компаний, активно сотрудничающих с местными спецслужбами.

Президентские амбиции миллиардера

Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев предположил, что главная цель Маска как публичной фигуры — добавление к своему рейтингу новых инициатив. Их будут обсуждать и связывать с именем американского миллиардера.

«Кроме того, известно, что Маск — активный деятель Республиканской партии. В 2024 году состоятся выборы президента США. Так почему бы не заявиться столь оригинально на место основного кандидата? В этом деле все способы хороши», — отметил собеседник «360».

То есть предприниматель показал, что он не только бизнесмен и миллиардер, но и политический деятель мирового масштаба, уточнил Змиев. А вот подозрения, что у Маска могут быть интересы на российском рынке и потому он старается «потрафить» Москве, беспочвенны.

Рынок в России для американского бизнесмена мало интересен. То количество антироссийских санкций, которое было введено, перекрывает все пути, Маск это отлично понимает. Но возможно, он хочет завоевать политические очки для будущего, если станет президентом. Евгений Змиев

Змиев напомнил, что Маск — визионер в бизнесе, то есть способен предчувствовать развитие определенных тенденций и изменений на рынке. И он умеет принимать стратегические решения с далекоидущими последствиями.

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