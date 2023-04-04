Эксклюзив 04 апреля 2023, 13:37 О выкриках киевской шайки из палаты № 6 Писатель Беседин: Украина — черный вигвам России Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов / Викимедиа

Читать 360tv в

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обнародовал «план» с 12 шагами по «деоккупации Крыма»: в частности, он предполагает разбор Крымского моста, массовые гонения и репрессии против местного населения, лишения их избирательного права. СМИ и соцсети ожидаемо сосредоточились на предложении переименовать Севастополь в «объект № 6». В порядке бреда, что называется. Однако бред это лишь на первый взгляд, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Замечу, что Данилов — один из самых мерзких персонажей киевского режима. Если остальные, пусть и давно стали похожи на демонов из видений Сведенборга, когда-то делали что-то адекватное, то Данилов на протяжении всей своей как бы жизни отмечался недостойными поступками.

Вообще, вся эта киевская шайка, что подтверждают события последних дней (от захвата Киево-Печерской лавры до террористического убийства военкора Владлена Татарского ), стоит на двух дьявольских китах: воинствующем постмодернизме и людоедском сатанизме. Началось (пусть и корни прорастали давно) на Евромайдане, по которому носили трупы и проводили соответствующие обряды (настаиваю на этом определении).

Затем были переименования, политические шоу и вера миллионов людей в то, что показанное на экране может воплотиться в жизни. Когда сотни тысяч украинцев реально голосовали за Василия Голобородько, персонажа «Слуги народа».

Придет время, и люди, ответственные в России за украинский вопрос, поймут, что на самом деле есть Украина. А она, как я уже повторял неоднократно, суть черный вигвам России. Если вы смотрели «Твин Пикс», то понимаете, о чем я. Должны понимать, во всяком случае.

Так что я не стал бы сугубо хохотать и потешаться над украинскими инициативами. Да, они выглядят как крики из «Палаты № 6», но сколько безумцев уже смогли изуродовать, деформировать мир? Кем были гитлеровские нацисты с их теориями? Там, правда, безумие рационализировали и, что называется, поставили на поток.

Фокус в том, что сумасшедшие, если их поддерживают вполне конкретные люди, могут принести немало бед. А Запад напитывает и натравливает украинских нацистов, как когда-то немецких.

Однако важным мне видится вот что. Прочитайте внимательно, что вещает Данилов. Точнее, озвучивает.

Все эти штучки вроде демонтажа Крымского моста и люстрации для крымчан и севастопольцев. И прочитайте это тем, кто верит, будто украинцы, мечтающие отобрать Крым, станут мило так беседовать с местным населением.

Мол, ты же вот за нас, украинцев, всегда в душе был? Получи печеньку. А ты томик Шевченко и красно-черную ленточку бережно хранил? Умница!

Важно запомнить следующее: эффект от появления нынешней Украины в Крыму будет ровно такой же, как эффект от появления здесь гитлеровцев в начале 40-х годов прошлого века — казни, пытки, расстрелы, газовые камеры. И даже коллаборанты, как это всегда бывает, будут наказаны самым жестким и беспощадным образом.

Для Киева неважны люди, представителей этого режима интересуют только территории. Ведь их они должны передать своим кураторам.

Это, собственно, не означает какой-либо, даже малюсенькой, возможности появления Украины в Крыму. Это лишь аргумент для тех, кто что-то там мямлит о нормальной, адекватной украинской власти. Нет ее. И никогда не было. После 2004 года так точно.

Викимедиа

И верить в добрых вэсэушников и адекватных нацбатовцев равносильно вере в розовых пони, мирно скачущих по крымским горам и долинам.

Не обманывайте других. И не обманывайтесь сами. Просто запомните: они желают вашей смерти.