Мир 02 апреля 2023, 11:16 Украина предложила переименовать Севастополь и снести Крымский мост Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украине необходимо переименовать город Севастополь в Крыму и снести Крымский мост. Об этом в Facebook* сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Нужно временно переименовать этот город в „объект № 6“, а позже определиться с новым названием. Например, назвать его Ахтияр. Это имя носило раньше одно из сел в северной части Севастопольской бухты», — написал он.

Реклама

Также Данилов отметил, что необходимо полностью снести Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России.

«Транспортный переход в городе Керчи демонтировать с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба», — добавил секретарь СНБО.

Кроме того, политик предложил ввести люстрацию, которая определит, кто из жителей полуострова лишится избирательных прав из-за связи с Россией.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассмотрят вопрос переименования России в Московию.

* Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.