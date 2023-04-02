02 апреля 2023, 11:16
Украина предложила переименовать Севастополь и снести Крымский мост
Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост
Украине необходимо переименовать город Севастополь в Крыму и снести Крымский мост. Об этом в Facebook* сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Нужно временно переименовать этот город в „объект № 6“, а позже определиться с новым названием. Например, назвать его Ахтияр. Это имя носило раньше одно из сел в северной части Севастопольской бухты», — написал он.
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Также Данилов отметил, что необходимо полностью снести Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России.
«Транспортный переход в городе Керчи демонтировать с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба», — добавил секретарь СНБО.
Кроме того, политик предложил ввести люстрацию, которая определит, кто из жителей полуострова лишится избирательных прав из-за связи с Россией.
Ранее сообщалось, что власти Украины рассмотрят вопрос переименования России в Московию.
* Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.
Крымский мост
Крым
Украина
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