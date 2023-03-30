Эксклюзив 30 марта 2023, 19:10 Украинские власти выполняют первый пункт в глобальном сатанинском плане Писатель Беседин: сатанисты хотят изжить истинное православие с территории Украины Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву / УПЦ / Telegram

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Суд отклонил иск канонической Украинской православной церкви о признании одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры недействительным. Так называемый музей-заповедник «Киево-Печерская лавра», в свою очередь, попросил возбудить дело о «завладении имуществом» обители. О том, как Украина встала на пороге апокалипсиса и каковы цели раскольников, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

У Игнатия Брянчанинова есть такие строки: «Умножившиеся отступники, называясь и представляясь по наружности христианами, будут действовать против рабов Божиих и насилием власти, и клеветою, и злохитрыми кознями, и разнообразными обольщениями, и гонениями лютыми».

Не хочется уподобляться кликушам, но то, что происходит в наши дни в Киеве, да и во многих странах, более чем подпадает под определение «последние времена» или «последние дни».

Прямо сейчас на наших глазах разграбляется и уничтожается великая святыня — Киево-Печерская лавра. Оттуда выгоняют православную братию. Печальные новости поступают из обители каждый день — и они все тревожнее.

Верующие «живым кольцом» оцепили храмы. Полицейские зашли на территорию лавры. Митрополит Павел обратился к президенту Зеленскому: «Горе вам, пан президент! Господь не простит ни вам, ни вашей семье…» И при этом назвал министра культуры Украины одержимым злобой. Что происходит?

Отвечая на этот вопрос, нужно учесть следующее. Любая народность, любой народ, как и любая цивилизация, базируется и исходит в первую очередь из культуры, языка и религии.

Как следствие, именно они становятся главными объектами атаки. Их пытаются либо полностью разрушить, либо издевательски подменить. И трагическая ситуация на Украине показала это четко. Высветила, точно пламенем костра, в последние дни.

Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры / Telegram

С первых дней обретения независимости Украины начались гонения на православную церковь. Активизировались и пошли в атаку раскольники под предводительством Филарета. Они создали УПЦ Киевского патриархата и отобрали часть храмов (в том числе знаковые — например, Владимирский собор и церковь на Андреевском спуске в Киеве).

Давление велось непрерывно, а после 2014 года переросло в инфернальный навал. Достаточно вспомнить Петра Порошенко и его томос, коим он бредил, точно галлюцинацией. События же, начавшиеся 24 февраля 2022 года, что называется, развязали сатанистам (иначе их не назову) руки.

Что они хотят по итогу? Все очевидно. Уничтожив русский язык и культуру на Украине, загнав их в глубочайшее подполье, поиздевавшись над русскими людьми, сатанисты полностью хотят изжить на территории страны истинное православие. Оно, по плану украинских властей и их кураторов, должно быть заменено суррогатом и отдано на откуп раскольникам и мракобесам.

В этом, безусловно, есть материальный фактор, но куда важнее в данной истории цивилизационные и ценностные смыслы. При этом не станем забывать, что долгое время в Киево-Печерской лавре велись, скажем так, подготовительные работы: те, кто хотел смерти православия на Украине, засылали туда своих агентов, подкупали предателей.

РИА «Новости»

Трагедия и ужас заключается в том, что у Киево-Печерской лавры нет ресурсов для противодействия этому мракобесию и беспределу. Нет необходимых рычагов и механизмов.

Молчат все те, кто раньше на Украине демонстративно показывал свою преданность лавре. Молчит и весь мир, наблюдая, как попирается не просто конкретное место, святое место, но сама целостность Церкви и Вера Христова.

И это, к сожалению, в духе нашего времени, когда христиане, точно в древние времена, стали осуждаемы и гонимы. Когда наступят те времена, когда их станут отправлять на мученическую смерть? А вот увидите: они наступят.

Однако отобрать Киево-Печерскую лавру — лишь первый пункт в глобальном сатанинском плане. Далее из нее, отдав под руководство мракобесов и раскольников, хотят сделать антироссийский и антиправославный центр, готовящий соответствующих агентов влияния для постсоветского региона.

Наверняка начнется движение в сторону объединения с католиками и протестантами. Ну и очевидно, что слияние такой Церкви с украинской властью, переход в ее полное услужение неизбежен. Рады будут, вспоминая классика, и служить, и прислуживать тоже.

Происходящее не просто тревожно или печально, а поистине апокалиптично. И тем страшнее, что мир безмолвствует. Мы безмолвствуем, хотя происходят действительно чудовищные события в самом центре тотальной религиозной войны.

И многие, к сожалению, либо не понимают, либо не хотят понимать сути и масштаба происходящего. Что ж, тем ужаснее будет конец, если мы, конечно, все-таки не попытаемся отстоять святую Киево-Печерскую лавру. Всеми способами.