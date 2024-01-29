Мир 29 января 2024, 20:03 Разбежавшись, прыгнет со скалы. Три неудобных вопроса о рекордном госдолге США USA Today: американские экономисты не смогли назвать предел риска госдолга США Global Look Press

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Глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон забил тревогу: американский госдолг, по его мнению, замер над пропастью, почти достигнув размеров ВВП, что означает неминуемый кризис. Однако такие заявления уже звучали в Штатах и в мире — дефолт долларовой экономики предсказывали настолько часто, что этот прогноз превратился в мантру, постепенно теряющую смысл от частого повторения. Ответы на три самых неудобных вопроса о госдолге США — в материале «360».

1 Почему все обсуждают американский госдолг? Кроме очевидных причин, например желания СМИ обратить на себя внимание аудитории громкими заголовками о том, что конец американской экономики (а значит, согласно американоцентричному мнению, и мировой) близится, существует как минимум одна объективная причина наблюдать за госдолгом США — уникальность момента. Долг более чем в 120% от размера ВВП — это рекорд. Точнее, антирекорд. За последние несколько лет США не раз прошли по кромке дефолта, но сейчас рост госдолга, составившего невиданные 34 триллиона долларов, сопровождается еще и большим количеством статей расходов, которые этот долг подпитывают. Помимо подливания масла в огонь кризиса на Украине, Штаты втянулись в разборки на Ближнем Востоке, а также продолжают испытывать серьезный кризис миграционной системы, который привел к недовольству властей Техаса. По данным экономистов, устойчивый дефицит бюджета и растущий долгосрочный долг затрудняют реагирование на следующую рецессию, войну или чрезвычайную ситуацию. Прямо сейчас таких чрезвычайных ситуаций набрался целый букет. Президент США Джо Байден во время обращения к нации о предотвращении дефолта и двухпартийном бюджетном соглашении, июнь 2023 года / Global Look Press Поэтому сейчас внимание многих приковано к вопросу американского госдолга. Хотя особых видимых последствий его стероидного роста до ближайшего повышения потолка можно не ожидать, президент США Джо Байден побеспокоился, чтобы потолок госдолга не возникал на повестке дня конгресса как минимум до 2025 года.

2 Собираются ли США что-то делать с гигантским госдолгом? Эксперты — как работающие на американские госструктуры, так и независимые — сошлись во мнении, что решить проблему госдолга можно лишь двумя путями. Надо либо увеличить налогообложение, либо, скрепя сердце, ограничить все федеральные траты из средств, которые и берутся в долг. Еще лучше объединить эти две меры, чтобы снизить «болезненность» госдолга, заявил Миллер Уильям Гейл, старший научный сотрудник кафедры федеральной экономической политики Арджея и Фрэнсис Фиринг. «Почти 70% федеральных расходов идут на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону и проценты по долгу. Сокращение расходов должно исходить из этих областей. Мы не можем в одностороннем порядке сократить процентные выплаты — это называется дефолтом. А остальные программы чрезвычайно популярны», — пояснил в статье для Брукингского института Гейл. Что же с повышением налогов? По данным американского Совета по международным отношениям, примерно 80% заседающих сейчас в конгрессе представителей штатов подписали обязательство не повышать налоги ни под каким предлогом. Но главное, что признают экономисты в связи с обсуждениями госдолга, — абсолютная невозможность строить какие-то планы по этому вопросу. «Мы не знаем, как высоко долг может подняться. Но мы точно знаем, что предел, скорее всего, существует», — заявил USA Today Дэвид Андольфатто, профессор экономики из Университета Майами. Говоря проще, никто не может сказать однозначно, при каком именно значении госдолг США станет невыносимым. И никто не может предугадать, с какими именно последствиями столкнется весь мир. Кроме того, со всей этой неизвестностью госдолг США превратился в идеальный политический инструмент: Дональд Трамп громко заявляет, что расправится с госдолгом подчистую (хотя ни одного государства без госдолга попросту нет, а в некоторых случаях он еще и полезен), а Джо Байден предпочитает держать его в слепой зоне. Зачем решать проблему, если она работает как дополнительный фактор интереса избирателей? Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

3 Что будет, если обвал госдолга США никто не предотвратит? В конце прошлого года Пенсильванский университет опубликовал свою бюджетную модель экономики Соединенных Штатов, основанную на открытых данных. Согласно ей, мир стерпит еще примерно 20 лет непрерывного американского дефицита, а госдолг достигнет 200% от размера ВВП. Как только эти показатели будут позади, никакое будущее повышение налогов или сокращение расходов не смогут предотвратить дефолт правительства, как и его неспособность выплатить долг. Потом начнется самое интересное: хаос, паника и кошмар. Но и здесь западные эксперты дают крайне мало конкретики, сыпля наперебой эпитетами «ужасный», «катастрофичный» и «глобальный». Естественно, возможный дефолт или неспособность поддерживать госдолг вызовет на финансовом рынке сильную волатильность и нестабильность, что вынудит инвесторов срочно выкидывать американские ценные бумаги, как горячую картошку. Это, в свою очередь, ударит по доллару как глобальной резервной валюте, сказавшись на всех государствах, хранящих сбережения в долларах. По прошлогодним подсчетам, около 58% мировых валютных резервов было выражено именно в долларах США. Global Look Press Каковы же последствия краха госдолга для самой Америки? Кризис может заставить правительство срочно пересмотреть приоритеты в расходах, что приведет к сбоям в предоставлении различных государственных услуг и платежей. На радость либертарианцам всех мастей под раздачу первым делом попадут меры и без того скудного социального обеспечения, медицинская помощь, льготы для ветеранов, государственные зарплаты и контракты. Гендиректор JPMorgan Chase сравнил американский госдолг со снежным комом, который несется к краю пропасти. По его словам, экономика США, разбежавшись, полетит с откоса под всеобщие вопли (примерно семь триллионов долларов долга — иностранные вложения) примерно лет через 10. Однако скорость, с которой она движется к этой точке невозврата, уж очень велика. Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press Глава Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева нашла другую метафору, предупредив американские власти, что Золушке уже пора бежать с бала, поскольку карета вот-вот превратится в тыкву. В России же склонны сравнивать американский госдолг с комом известной субстанции, который медленно, но верно катит жук-скарабей навстречу неизвестности.