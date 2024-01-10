Эксклюзив 10 января 2024, 12:48 Политические выводы. Экономист опроверг связь госдолга США с крахом мировой экономики Экономист Кульбака: госдолг США не приведет к краху экономики в 2024 году Unsplash

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США могли позволить себе иметь большой госдолг. Прогнозы Росконгресса о том, что его увеличение приведет к проблемам мирового масштаба в 2024 году, необоснованные, заявил «360» экономист Николай Кульбака.

Угрозы нет

По его мнению, рекордный госдолг США не станет угрозой мировой экономике. Специалист заявил, что авторы доклада Росконгресса руководствовались политическими мотивами. Николай Кульбака подтвердил, что проблема большого госдолга США действительно существует, но она не приведет к общемировой катастрофе.

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«Это из чисто политических соображений, потому что на самом деле никаких особенных проблем с госдолгом США не существует. <…> Проблема существует, ее придется когда-нибудь решать. Но говорить о том, что это та проблема, из-за которой может рухнуть наш мир, сейчас довольно смешно», — сказал он.

Предел госдолга

Экономист подтвердил, что госдолг США действительно довольно большой. По информации Росконгресса, он превысил 34 триллиона долларов. Однако объем валового внутреннего продукта, объяснил Николай Кульбака, позволил стране иметь обязательства на такую сумму.

Он действительно довольно большой, но госдолг любой страны нужно рассматривать в процентах к ВВП. Смысл заключается в том, что чем больше ВВП страны, тем больше она может себе позволить занимать. Николай Кульбака

Американский ВВП, по словам экономиста, является практически одним из крупнейших в мире. Николай Кульбака заявил, что по этой причине Штаты смогут занимать довольно много.

«С этой точки зрения, по отношению к ВВП, у них далеко не самый большой госдолг. Скажем, у Японии госдолг намного больше», — заявил экономист.

Российская экономика

По его словам, сам по себе американский госдолг никак не отразится на российской экономике. Николай Кульбака напомнил, что США никогда не являлись крупным торговым партнером России, особенно теперь.

«Россия практически не торгует с Соединенными Штатами, да и торговала очень мало. То есть США никогда не были серьезным экономическим партнером России. Поэтому, в принципе, для России это вообще никакого значения не имеет», — сказал он.

Экономист уточнил, что отечественная экономика зависит от цен на нефть. По этой причине проблемы может вызвать обвал на одном из трех направлений — в Китае, США или Европе.

РИА «Новости»

«Есть три центра, которые для России страшно важны. Это Европа, Китай и Америка. Кризис в любой из этих частей света приведет, прежде всего, к обвалу цен на нефть <…> российская экономика сырьевая и катастрофически зависит от цен на нефть», — заявил он.

Прогнозы республиканца Дональда Трампа о крахе американской экономики в 2024 году Николай Кульбака связал с предвыборной агитацией. Этот политик, по его словам, изо всех сил пытался стать кандидатом в президенты, поэтому все его высказывания имели только политический умысел.