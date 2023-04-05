Мир 05 апреля 2023, 09:42 Зеленский приехал с визитом в Польшу RMF FM: президент Украины Зеленский приехал с визитом в Польшу Сайт президента Украины / Flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на собственные источники.

«Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Польше», — сказано в сообщении.

Реклама

Украинский лидер во время своего пребывания в Варшаве должен провести переговоры с первыми лицами Польши — президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Кроме того, СМИ писали, что в ходе визита Зеленский встретится с украинскими беженцами и обычными поляками. По данным радиостанции, Дуда ждет своего украинского коллегу в 11:00 (12:00 по московскому времени) в Президентском дворце.

Ранее бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что Владимир Зеленский приехал в Польшу для подготовки переговоров с Россией. По словам военного, президенту Украины нужна политическая поддержка лидеров других государств.