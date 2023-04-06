Власть 06 апреля 2023, 12:59 Песков призвал подождать, чтобы понять слова Зеленского о стирании границ Украины и Польши Пресс-секретарь Песков: нужно разобраться в словах Зеленского о границах с Польшей Официальное интернет-представительство президента Украины

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Чтобы понять смысл слов президента Украины Владимира Зеленского о стирании границ страны с Польшей, необходимо время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь может идти как о слиянии двух республик, так и об отказе от украинского языка по примеру Молдавии, сообщил ТАСС.

Песков отметил — если Владимир Зеленский имел в виду поглощение Украины Польшей, то в этом нужно разобраться.

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«Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей (Молдавии — прим. ред.) и, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, то мы такие прецеденты видели по соседству от Украины», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению представителя Кремля, слова Зеленского вряд ли можно как-то понять. В связи с этим остается лишь набраться терпения и ждать, что президент Украины заявит в следующие разы, добавил Песков.

Днем 5 апреля Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой. По словам украинского лидера, скоро между народами республик исчезнут все границы. По мнению экспертов, речь может идти о создании объединенного федеративного государства.