Мир 05 апреля 2023, 07:43 Польский генерал предположил, что цель визита Зеленского в Варшаву — подготовка к переговорам с Россией Генерал Скшипчак: президент Зеленский едет в Польшу для подготовки к переговорам с Россией Сайт президента Украины / Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский направится в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с российскми властями. Такое мнение высказал экс-командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

Он считает, что в украинском конфликте возник «стратегический тупик». Все сейчас говорит о том, что противостояние нужно будет завершить «политическим путем». Генерал сделал вывод, что якобы скоро можно будет увидеть попытку украинской и российской стороны прийти к компромиссу. Скшипчак добавил, что Зеленский приедет в Польшу с официальным визитом. Вероятно, это будет одна из многих таких поездок.

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«Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», — сказал польский генерал.

По его словам, урегулированию ситуации также способствует и накопившаяся усталость западных стран от конфликта на Украине. Ранее стало известно о планах Зеленского посетить Варшаву 5 апреля. Там он встретится с президентом страны Анджеем Дудой.