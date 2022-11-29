Мир 29 ноября 2022, 22:16 Необходимые ограничения или закрученные гайки. Главное о протестах против политики «нулевой терпимости» к ковиду в Китае Китаист Котков: КНР получит новый Тяньаньмэнь из-за политики нулевой терпимости к ковиду Pxhere

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В выходные 26–27 ноября в Китае прошли протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, которую власти проводят с самого начала пандемии. Масштабы социального недовольства далеки от критичных, однако западная пресса старается пошатнуть позиции руководства КНР и даже пророчат отставку Си Цзиньпина.

Протесты рабочих

В Китае с начала пандемии действует политика «нулевой терпимости» к ковиду: если в населенном пункте находят новый случай заражения, предприятие, район или даже целый город закрываются на карантин, а контактировавших с заболевшим отправляют на принудительную изоляцию. Спустя три года пандемии такой подход стал вызывать у населения Китая недовольство.

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В октябре на одном из крупнейших заводов по сборке iPhone в городском округе Чженчжоу в центральном Китае произошла вспышка коронавируса. На предприятии работало порядка 200 тысяч человек, все они жили в общежитиях на территории производственных корпусов, там же располагались рестораны, спортивные залы и другие развлечения. Однако после вспышки ковида заведения закрылись на карантин, а люди оказались заперты на заводе по решению руководства — чтобы не допустить распространения инфекции.

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Люди оказались не готовы жить в таких условиях: по информации Bloomberg, к ноябрю на заводе закрыли столовые для рабочих, тогда же начались перебои с питанием в фактически закрытом производственном квартале. По информации издания, еду людям выдавали один раз в день в конце рабочей смены, а качество продуктов было неудовлетворительным.

Также сотрудники якобы жаловались на скапливающийся мусор, резко выросшие цены в магазинах в рабочем квартале, а также на халатность при тестировании на ковид, из-за которой в простой уходили десятки человек за раз, даже если их тест не был положительным.

В начале ноября компания Foxconn, владеющая заводом, решила ужесточить ковидные меры вопреки жалобам рабочих. Из-за этого десятки тысяч человек, как сообщал Bloomberg, уволились с производства. Тогда власти Чженчжоу объявили в районе семидневный карантин, а квартал с кампусом завода — убрать и продезинфицировать.

Чтобы вернуть ушедших сотрудников и нанять новых, компания обещала им большие зарплаты, что вызвало недовольство у тех, кто остался. Решение отменить надбавки новичкам также привело к волнениям. В результате 22 ноября на заводе в Чженчжоу начался бунт: сотрудники громили постройки, разбивали окна и двери, требуя отмены жестких ограничений. Для разгона протестующих пришлось привлекать полицию.

Смерть на карантине

Массовые выступления в Китае начались после пожара в городе Урумчи. Там 24 ноября загорелся жилой дом, 10 человек погибли и девять пострадали. После того, как в Сети появились видеозаписи случившегося, многие обвинили в гибели людей жесткий карантин, в соответствии с которым люди не имели права покидать свои дома, а дороги были перекрыты, что помешало спасателям оперативно добраться к месту происшествия.

В Шанхае 26 ноября в память о жертвах пожара прошел пикет, который перетек в акцию протеста против ковидных ограничений. Среди протестующих нашлись те, кто выкрикивал лозунги против Коммунистической партии Китая и ее генсека Си Цзиньпина.

Также протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусу прошли в Пекине, Гуанчжоу, Ухане и других городах. В ряде населенных пунктов к митингующим присоединились студенты — они стали выходить на улицы с белыми листами бумаги, которые стали символом неповиновения. При этом число заражений в Китае продолжает расти и бить все рекорды.

Масштабы недовольства

Однако пока протесты не стали действительно массовыми, уверен китаевед, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. По его словам, проявления недовольства в Китае случаются нередко, однако не приводят к серьезным последствиям, так как не получают достаточной общественной поддержки.

«Для Китая, чтобы общественное недовольство переросло во что-то серьезное, нужно как минимум 100-200 миллионов человек. А такого пока нет. Никаких восстаний там не будет», — уверен эксперт.

С этим согласен и президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев. По его словам, нынешние протесты в Китае не столь масштабны, как может показаться. Более того, источником недовольства могут оказаться «западные партнеры», видящие в КНР серьезного экономического противника.

«Сейчас западные СМИ раздувают эту повестку, в том числе насаждают ее самим протестующим. Явные технологии управления сознанием присутствуют и в социальных сетях, и в лозунгах, которые там выдвигаются. Совершенно ясно, что там есть внешнее вмешательство», — подчеркнул он.

«Нулевая терпимость»

По мнению Андрея Островского, власти Китая не пойдут на отмену политики «нулевой терпимости» к ковиду, потому что именно благодаря ей стране до сих пор удается удержаться от новых масштабных волн заражений.

«Плотность населения в отдельных приморских районах — порядка 400-500 человек на квадратный километр, так что если они откажутся от политики „нулевой терпимости“, весь Китай окажется в эпидемии ковида. А под Шанхаем, например, три тысячи человек на квадратный километр», — сказал он.

При этом, как объяснил «360» Сергей Санакоев, после ХХ съезда компартии в Китае началось некоторое смягчение противоковидных мер, а в некоторых регионах власти стали уходить от политики «нулевой терпимости».

«Так что нет такого, что в Китае происходят какие-то серьезные события, но есть необходимость внешних сил, США, показать, что в Китае есть волнения, чтобы навязывать свою экономическую повестку», — подчеркнул он.

Однако руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков добавил в разговоре с «360», что, по его мнению, сейчас власти Китая сами загнали себя в тупик политикой «нулевой терпимости» и стремлением все контролировать и ограничивать.

Если китайское руководство не сделает шаг навстречу народу, оно рискует получить Тяньаньмэнь-два. Но это будет не локальный протест столичной интеллигенции, как это было в 1989 году, а это буде протест в десятках городов, в который могут быть вовлечены десятки миллионов людей Кирилл Котков.

По словам Коткова, жители Китая стали обращать внимание на то, что в соседних странах, где плотность населения еще больше — в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, даже на Тайване — нет таких жестких ограничительных мер.

«Когда людей заперли по домам, власть дала им возможность осмыслить свое бытие. Потому что когда они работали, они были заняты, у них не было времени, а здесь им дали возможность, они стали активно копаться в соцсетях, анализировать. Можно обвинять пятую колонну и Госдеп, но не Госдеп создал политику „нулевой терпимости“, ее создала сама китайская власть», — заключил он.