25 ноября 2022, 16:14
Пожар в жилом доме в Китае унес жизни десяти человек
Серьезный пожар произошел в городе Урумчи в Китае. Там загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщило ИА НСН.
В результате возгорания десять человек погибли. Еще девять получили травмы. Спасателям удалось ликвидировать пламя. Теперь предстоит выяснить причину пожара.
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Ранее пожар произошел на Бауманской улице в Москве. Там загорелась крыша торгового центра «Елоховский пассаж». Огонь охватил площадь в десять квадратных метров.
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