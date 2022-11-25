Происшествия 25 ноября 2022, 16:14 Пожар в жилом доме в Китае унес жизни десяти человек

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Серьезный пожар произошел в городе Урумчи в Китае. Там загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщило ИА НСН.

В результате возгорания десять человек погибли. Еще девять получили травмы. Спасателям удалось ликвидировать пламя. Теперь предстоит выяснить причину пожара.

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Ранее пожар произошел на Бауманской улице в Москве. Там загорелась крыша торгового центра «Елоховский пассаж». Огонь охватил площадь в десять квадратных метров.

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