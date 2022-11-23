Мир 23 ноября 2022, 18:43 Сотрудники завода по производству iPhone начали протест в Китае

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Китайские рабочие устроили забастовку на крупнейшем заводе по производству iPhone. Об этом сообщил телеканал ОТР.

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Между протестующими и полицейскими произошли потасовки. Причиной стали строгие карантинные меры по коронавирусу. Из-за ограничений сотрудникам предприятия запрещено контактировать с внешним миром, они вынуждены буквально жить на заводе. В итоге они стали требовать смягчения ограничений, но власти пока не планируют этого делать.