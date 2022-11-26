Здоровье 26 ноября 2022, 11:41 Число новых случаев ковида в Китае оказалось рекордным третьи сутки подряд Китай третий день подряд зафиксировал суточный антирекорд по числу новых случаев COVID-19 Unsplash

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В Китае третий день подряд фиксируют суточные всплески заболеваемости СOVID-19. За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 35 183 случая заражения коронавирусом. Государственный комитет по делам здравоохранения КНР счел это очередным антирекордом, сообщил ТАСС.

В стране определили более 20 тысяч зон с высоким уровнем заражения. За месяц их число выросло в пять раз.

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Наиболее сложная ситуация, с точки зрения эпидемиологов, сложилась в южной провинции Гуандун (треть инфицированных по стране). Второе место по числу новых случаев ковида занял город центрального подчинения Чунцин. Тройку анитлидеров замкнула центральная провинция Хэнань. Пекин — на шестом месте в списке городов с повышенным уровнем заражения.

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За семь дней рост числа пациентов ковид-госпиталей составил 43%. По сравнению с концом октября число заболевших увеличилось в 25 раз. Врачи отмечают, что подавляющее большинство больных — бессимптомные носители вируса.

Суточная заболеваемость COVID-19 в Китае 24 ноября побила апрельский рекорд.