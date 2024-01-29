Важное 29 января 2024, 20:08 Зеленский отправил Залужного в отставку Борислав Береза: Залужного сняли с должности главкома ВСУ по решению Зеленского Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Валерия Залужного уволили с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале экс-нардеп Борислав Береза.

«Мои источники из офиса президента Владимира Зеленского сообщили, что Залужного уволили с должности главкома», — написал он.

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Пока официального подтверждения данного сообщения не поступало.

Офис президента Украины ранее начал рассматривать возможность увольнения Залужного. Причиной конфликта с Зеленским стали политические амбиции главкома ВСУ, предположило издание The Time. Залужный хотел объявить мобилизацию и начать укреплять границы с Россией, а украинский президент испугался паники среди населения.

Политолог Дмитрий Журавлев назвал наиболее вероятного кандидата на место главнокомандующего ВСУ. По его словам, этот пост может занять командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.