29 января 2024, 20:08
Зеленский отправил Залужного в отставку
Борислав Береза: Залужного сняли с должности главкома ВСУ по решению Зеленского
Валерия Залужного уволили с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале экс-нардеп Борислав Береза.
«Мои источники из офиса президента Владимира Зеленского сообщили, что Залужного уволили с должности главкома», — написал он.
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Пока официального подтверждения данного сообщения не поступало.
Офис президента Украины ранее начал рассматривать возможность увольнения Залужного. Причиной конфликта с Зеленским стали политические амбиции главкома ВСУ, предположило издание The Time. Залужный хотел объявить мобилизацию и начать укреплять границы с Россией, а украинский президент испугался паники среди населения.
Политолог Дмитрий Журавлев назвал наиболее вероятного кандидата на место главнокомандующего ВСУ. По его словам, этот пост может занять командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Украина
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