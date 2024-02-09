Мир 09 февраля 2024, 09:09 Медведев упрекнул нового главкома ВСУ Сырского в службе нацистам и уничтожении близких Медведев: бывший русский офицер Сырский начал служить нацистам как главком ВСУ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Новый главком ВСУ Александр Сырский являлся советским и русским офицером, но встал на сторону предателей. Его биография вызывает чувство ненависти и отвращения. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — указал он.

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Медведев объяснил, что он испытывает ненависть ко всем людям, на которых лежит ответственность за развал Советского Союза. По его словам, исчезла страна, «балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

Зампредседателя Совбеза добавил, что чувство омерзения также вызывает тот факт, что страны Запада подтолкнули Украину и Россию к гражданскому конфликту.

«(Чувство — прим. ред.) омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», — заключил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Этот пост занял генерал-полковник Александр Сырский, который получил среди украинских военных прозвище «мясник».