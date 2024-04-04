Эксклюзив 04 апреля 2024, 12:42 Израиль предупредили о возможной атаке Ирана. На Ближнем Востоке начался хаос Политолог Каргин: Иран может нанести удар по Израилю через прокси-движение Ali Hashisho/XinHua / Global Look Press

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Американские спецслужбы предупредили Израиль о возможной атаке со стороны Ирана в течение ближайших двух суток. В противостоянии двух стран задействовано много других игроков, поэтому большая война на Ближнем Востоке случится гораздо позже, заявил «360» политолог-востоковед, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

Месть за Дамаск

По его мнению, готовящийся удар станет продолжением истории об атаке Израиля на консульство Ирана в Сирии. Александр Каргин напомнил, что в Дамаске погибли высшие офицеры Корпуса стражей Исламской революции.

Так что да, Израиль ожидает ответку. Объявлено о мобилизации военнослужащих, системы ПВО. «Железный купол», как сообщается, приведен в полную боевую готовность. Александр Каргин

Политолог допустил, что Иран не станет действовать напрямую, а привлечет для этого посредников — движение «Хезболла» или хуситов. Он уверен, что удар нанесут, и атаки с обеих сторон продолжатся.

«Какой-то удар, видимо, Иран попытается нанести. Со своей стороны Израиль готовится к этому удару со стороны Ирана. Видимо, это станет продолжением эскалации. Иран нанесет свой удар, Израиль — свой, и так оно пойдет по нарастающей», — заявил он.

Война на Ближнем Востоке

Пока эти атаки не перерастут в полномасштабную войну, хотя рано или поздно, по мнению специалиста, она случится. Александр Каргин заявил о наличии всех предпосылок к этому — противоборствующих сторон и конфликта интересов.

«Считаю, что большой войны пока не будет. Она когда-нибудь случится на Ближнем Востоке, несомненно. Скорее всего, это произойдет не сейчас, потому что между Израилем и Ираном нет ядерного паритета. Вряд ли Иран пойдет на такое повышение ставок, как глобальная война, в условиях, когда у Израиля есть некое национальное ядерное оружие», — сказал политолог.

РИА «Новости»

Александр Каргин заявил, что в конфликте на Ближнем Востоке гораздо больше участников, чем может показаться на первый взгляд. Кроме Израиля и Ирана в нем задействованы США, Саудовская Аравия и ОАЭ. Причем два последних игрока заняли неожиданную сторону.

«Саудовская Аравия и ОАЭ — исламские страны, но Иран они не поддержали. Осудили те или иные действия Израиля, но при этом не выступили на стороне Ирана. Поскольку парадоксальным образом Иран для них представляет зачастую большую опасность, чем Израиль. Это внутренняя конкуренция, противостояние внутри исламского мира между шиитами и суннитами», — объяснил он.

Роль США

Белый дом, по мнению политолога, не заинтересован в том, чтобы большой ближневосточный конфликт разразился прямо сейчас, накануне президентских выборов в США. Хотя обычно Штаты охотно занимались эскалацией напряженной обстановки в регионе.

Есть США, которые, с одной стороны, постоянно разжигают конфликты на Ближнем Востоке, с другой стороны, президент Джо Байден жутко напуган, поскольку ему нужно, чтобы прямо сейчас конфликта не было — на носу выборы. Часть его электората настроена пропалестински, проарабски. Александр Каргин

Израиль получил предупреждение о готовящемся нападении Ирана от Центрального разведывательного управления США. Александр Каргин объяснил, что администрация американского президента постаралась сделать все, чтобы предотвратить конфликт.

«Ситуация перешла в процесс плохо управляемого хаоса, вышла из-под контроля. Израиль к мнению Штатов особо не прислушивается. Для США это огромная пощечина и провал ближневосточной политики», — сказал он.

Фактически, по словам политолога, ближайший союзник США на Ближнем Востоке отказался играть роль 51-го штата и решил действовать по-своему. Александр Каргин заявил, что для Джо Байдена это стало настоящим крахом.