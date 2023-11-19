19 ноября 2023, 18:14
Рейтинг Байдена упал до нового минимума на фоне войны Израиля и ХАМАС
NBC News: рейтинг Байдена упал до рекордно низких 40%
Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства — 40%. Канал NBC News сообщил, что большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС.
«Опрос показывает, что Байден впервые отстает от бывшего президента Дональда Трампа», — передал канал.
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Ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа.
Согласно копиям официальной переписки Белого дома, полученным NBC News, президент Байден передает разные сообщения о войне на Ближнем Востоке пропалестинским и произраильским американцам.
Ранее Байден назвал полезными для мира конфликты в Газе и на Украине. По его мнению, обострения обернутся «огромным прогрессом».
США
Дональд Трамп
Джо Байден
Конфликт Израиля и Палестины
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