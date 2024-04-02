Эксклюзив 02 апреля 2024, 18:27 Большая ошибка или большая игра? Зачем на самом деле Израиль ударил по Дамаску Политолог Курбанов: Иран накажет Израиль за атаку на консульство в Сирии Global Look Press

Читать 360tv в

Израиль под молчаливое согласие «мира, основанного на правилах» продолжает действовать по принципу «что хочу, то ворочу». Ракетным ударом ЦАХАЛ разрушил консульство Ирана в сирийской столице Дамаске: при ударе погибли шесть сирийцев и семь военных советников Корпуса стражей Исламской революции, включая бригадного генерала Мохаммада Захеди, который крайне плотно работал с Сирией и ливанской «Хезболлой». Станет ли смерть Захеди своеобразным убийством Франца Фердинанда для Ближнего Востока?

Удар Израиля по Дамаску: избирательная и неизбирательная жестокость

Если отвлечься на секунду от того, насколько циничен сам факт атаки дипмиссии одной страны на территории другой, то действия Израиля в Дамаске почти заумно элегантны. Политические убийства он организует значительно тщательнее, чем просто военные действия. Спланировать ракетный обстрел так, чтобы уничтожить конкретных высокопоставленных военных противника, куда сложнее, чем обстреливать мирных жителей в Газе.

Реклама

Одним ракетным ударом, одним убийством Израиль притянул ближе к краю воронки сразу несколько игроков. Сирию — на ее территории произошло нападение. Разумеется, Иран, чей консул чудом спасся от ракетного обстрела и пообещал, что без возмездия Израиль не останется. А еще Ливию, которая и так балансирует на грани полноценной войны с Израилем и потеряла в лице Захеди важного связного с Ираном. Также при ударе погиб Мохаммад Хади Хаджи Рахими, отвечавший за связи Ливана и Палестины.

Не забываем, что в деле, как всегда, могут оказаться вездесущие Соединенные Штаты: Тегеран пообещал наказать за удар по своему консульству и Вашингтон, поскольку без его ведома, по мнению иранской стороны, Израиль обычно не действует.

Для сравнения: не далее как сегодня Израиль, который до этого хладнокровно расправился с генералом Захеди, «непреднамеренно» разнес в Газе населенный пункт Дейр-эль-Балах — беспилотниками уничтожили семерых членов благотворительной НКО «Всемирная центральная кухня» из Австралии, Польши, Британии, Палестины, США и Канады. За этот удар Нетаньяху пришлось извиниться — чай не палестинцы, как-то неудобно.

Почти одновременно министр обороны страны Йоав Галлант поспешил заверить, что Израиль будет «действовать везде и каждый день, чтобы предотвратить наращивание сил наших врагов».

Руины мечети Аль-Башир после обстрела Дэйр-эль-Балах, при котором погибли представители гуманитарной организации «Всемирная центральная кухня» / Global Look Press

Как Иран ответит на убийство генерала Захеди?

О последствиях удара по Дамаску «360» спросил политолога и специалиста по Ближнему Востоку Маиса Курбанова. В первую очередь, уверен эксперт, Израиль раздувает пожарище всеобщей войны, потому что с сектором Газа дела идут плохо. И Нетаньяху очень дорого поплатится за это.

«Иран будет отвечать скрытно: он перевооружал Сирию, „ Хезболлу “, другие незаметные силы, Иран работает тихо. Я знаю, что Израилю это обойдется дорого: не сегодня или завтра, но в течение недели, по моим подсчетам, ответ будет», — заверил Курбанов.

Один из способов возмездия, по мнению политолога, — неожиданные рейды, поскольку на своей (условно) территории Израиль обороняется из рук вон плохо.

«Иран явно прорабатывает стратегию, чтобы Израиль сильно пожалел о содеянном. В секторе Газа, например, сейчас тишина, но атаку по типу 7 октября всегда можно провести заново в других регионах Израиля, поскольку страна окружена», — предположил собеседник «360».

Израильские военные / Gil Cohen Magen / XinHua / Global Look Press

Что же США? Внешне Америка искренне пытается сделать вид, будто она здесь совершенно ни при чем, перед президентскими выборами Вашингтону лишний инфошум не нужен. Однако Курбанов заметил: если придерживаться золотого принципа «ищи, кому выгодно», то Штаты — в первых рядах выгодоприобретателей от большой войны на Ближнем Востоке.

США чувствуют, что Ближний Восток уходит из-под носа. Они вывозят энергоресурсы из Ирака с помощью курдов, но и это скоро придет к концу. А без энергоресурсов будут проблемы. Из Сирии американцев выдавили, из акватории Красного моря — тоже: там сейчас Иран, Россия и Китай. Так что Штатам нужна война.

Станет ли в итоге гибель генерала Захеди этаким триггером вроде убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, после которого разразилась Первая мировая? Курбанов считает, что до мировой войны в полном смысле слова вряд ли дойдет. Как минимум потому, что Иран, по словам политолога, при большом желании способен нанести удар по самим Соединенным Штатам.

«США хотят получить предлог, заново зайти в регион и начать контролировать энергоресурсы. Израиль как союзник пока силен, боеприпасов у него много, они могут американцам там помочь. Это, правда, может привести к третьей мировой, но, я думаю, что пока умирать никто не хочет», — заключил эксперт.