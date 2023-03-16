Мир 16 марта 2023, 08:55 Возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном сочли поражением для США AT: возобновление отношений между Саудовской Аравией и Ираном признали поражением для США РИА «Новости»

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Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана угрожает влиянию США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел обозреватель издания American Thinker.

«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения, <…> стали для Америки ошеломляющим поражением», — отметил автор материала.

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По его мнению, это угрожает основам дипломатического влияния США на Ближнем Востоке.

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Получается, что Саудовская Аравия сняла с себя статус надежного партнера американских властей в вопросе «сдерживания» Ирана и налаживания отношений с Израилем.

По мнению политолога, триумф Китая на Ближнем Востоке, где он подвинул США с позиций важнейшего игрока, стало одним из главных признаков катастрофы.

Ранее Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен.