16 марта 2023, 08:55
Возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном сочли поражением для США
AT: возобновление отношений между Саудовской Аравией и Ираном признали поражением для США
Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана угрожает влиянию США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел обозреватель издания American Thinker.
«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения, <…> стали для Америки ошеломляющим поражением», — отметил автор материала.
Реклама
По его мнению, это угрожает основам дипломатического влияния США на Ближнем Востоке.
Реклама
Получается, что Саудовская Аравия сняла с себя статус надежного партнера американских властей в вопросе «сдерживания» Ирана и налаживания отношений с Израилем.
По мнению политолога, триумф Китая на Ближнем Востоке, где он подвинул США с позиций важнейшего игрока, стало одним из главных признаков катастрофы.
Ранее Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен.
США
Саудовская Аравия
Иран
Реклама
Реклама