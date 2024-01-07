Мир 07 января 2024, 23:03 Южнокорейские генералы посмеялись над заявлением сестры Ким Чен Ына Военные Южной Кореи назвали заявление сестры Ким Чен Ына «комедией» РИА «Новости»

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Южнокорейские военные назвали «комедией» заявление Ким Е Чжон — сестры лидеры КНДР Ким Чен Ыны — об отсутствии артиллерийских стрельб со стороны Северной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Заявление Ким Е Чжон — низкокачественная агитация, которая похожа на комедию. Оно является банальной методикой КНДР по подрыву доверия к армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее», — отметили там.

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В комитете добавили, что южнокорейские военные ожидают возможных провокаций со стороны КНДР перед парламентскими выборами и пообещали решительно ответить на подобные действия.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что КНДР 6 января не выпустила ни одного снаряда в сторону Южной Кореи. По ее словам, армия провела «обманную операцию», имитировав выстрелы при помощи взрывчатки, а южнокорейские военные «проглотили эту наживку». Сестра Ким Чен Ына уточнила, что это было нужно, чтобы раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны.