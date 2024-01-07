Мир 07 января 2024, 15:37 Сестра Ким Чен Ына заявила об имитации стрельбы в сторону Южной Кореи 6 января Сестра Ким Чен Ына: КНДР 6 января имитировала стрельбу в сторону Южной Кореи Kim Jae-Hwan / Global Look Press

Читать 360tv в

КНДР 6 января не выпустила ни одного снаряда в сторону Южной Кореи, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. Страна, по ее словам, провела «обманную операцию», а южнокорейские военные «проглотили эту наживку», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Наши вооруженные силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку», — указала Ким Е Чжон.

Реклама

По ее словам, военные КНДР 60 раз подорвали взрывчатку, имитировав выстрелы орудий береговой артиллерии. Все это было нужно, что раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны по обнаружению действий КНДР.

Военные Южной Кореи приняли взрывы за гул орудий, подчеркнула сестра Ким Чен Ына, а потом занялись фабрикацией утверждений о том, что снаряды упали якобы в буферную зону Желтого моря.

В минувшую пятницу, 5 января, КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в район мыса Чансан. В результате жителей островов Енпхендо и Пэннендо эвакуировали.

Южнокорейские военные в ответ провели учения.