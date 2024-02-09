Мир 09 февраля 2024, 08:19 Американская газета раскрыла два страшных прозвища нового главкома ВСУ Politico: новый главком ВСУ Сырский получил прозвища «мясник» и «генерал 200» Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Украинские военные прозвали нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «мясником» и «генералом 200», так как он ранее вел войска в «мясорубку» в Артемовске в ДНР. Об этом сообщила американская газета Politico.

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: „мясник“», — указали в издании.

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Капитан ВСУ в беседе с газетой подтвердил слухи о прозвищах и пояснил, что нового главкома называют «генерал 200» — в честь «груза 200». Он также признался, что назначение Сырского является плохим решением.

По словам военного, новый главком не ценит солдат и может беззастенчиво рисковать их жизнями. По этой причине Сырский не сыскал популярности среди военнослужащих ВСУ.

Сообщения о неприязненном отношении украинских солдат к новому главкому подтвердила и газета Washington Post. Многие бойцы ВСУ не любят Сырского и считают его «командиром советского образца», отметили в издании.

Ранее президент Украины снял с должности главкома Валерия Залужного. Он выразил ему благодарность за каждую победу и назначил на пост руководителя ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.