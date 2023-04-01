Мир 01 апреля 2023, 01:00 Миротворцы на Украине Европе не нужны. Запад в ущерб себе продолжит посылать ВСУ оружие Полковник в отставке Литовкин: никто не станет принуждать Россию к миру на Украине Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

В Европе обсуждают введение миротворческого контингента на территорию Украины. Идея вряд ли будет способствовать мирному решению ситуации: коллективный Запад не заинтересован в реальной миротворческой деятельности, да и США невыгодно окончание боевых действий. И если в ЕС перейдут от слов к делу, вся система международной безопасности окажется под угрозой.

Военная лихорадка Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры обсуждают отправку на Украину войск миротворческого формата. Он заверил, что политики готовы перейти эту «ранее не переступаемую границу».

Реклама

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска миротворческого типа (на Украину — прим. ред.)», — сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан напомнил, что в прошлом году шли споры о поставках летального оружия киевскому режиму. Сейчас Запад не колеблется на эту тему. Вопрос стоит о том, сколько посылать самолетов или снарядов с ураносодержащими элементами.

Власти Венгрии с начала спецоперации выступали против антироссийских санкций и отправки оружия Вооруженным силам Украины. Сам Орбан в середине марта предупреждал, что союзники киевского режима на Западе уже готовы отправить свои войска в зону СВО. Он заверил, что мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальный конфликт перерос в глобальную войну. А западные элиты просто больны военной лихорадкой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / РИА «Новости»

США не готовы к завершению конфликта

Отправка в зону СВО миротворческого контингента Западом — не более чем разговоры, заметил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он пояснил, что подобные операции бывают двух видов — по принуждению к миру и по его поддержанию.

«Операция по принуждению к миру России — это бессмысленно. Никто не будет этим заниматься. <…> А операция по поддержанию мира может состояться только по согласию двух сторон. Я не понимаю, кто будет с кем соглашаться по этому поводу. Поэтому миротворческая операция как таковая там немыслима», — сказал эксперт.

Подобные заявления со стороны Орбана, предположил он, делаются исходя из необходимости что-то предпринимать для установления мира на Украине. США вряд ли жаждут завершить конфликт: на данном этапе в планы американцев это не входит.

«Я не уверен, что Соединенные Штаты готовы к предотвращению огня, потому что их главная задача — поразить Россию. И чтобы эти боевые действия продолжались как можно дольше», — подчеркнул Литовкин, назвав слова Орбана ничего не значащими.

Pxhere

Недостаточно полномочий

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совета безопасности ООН от России Юрий Самонкин обратил внимание, что о введении миротворческих сил на Украину говорить рано. Процедура как минимум должна пройти согласование в СБ ООН и с его действующими членами.

То есть имеется в виду не только англосаксонская цивилизация — Великобритания, США и другие страны Запада, которые могут данную резолюцию заблокировать, даже если европейцы ее выдвинут под реализацию, ну и в том числе Россия и Китай. Юрий Самонкин член молодежной ассамблеи Совета безопасности ООН от России

В одностороннем порядке, указал эксперт, у ЕС нет полномочий на принятие подобного рода решений. В противном случае, это будет противоречить всей системе международной безопасности.

Игра в одни ворота

Самонкин напомнил, что официально принятой резолюции по мирному урегулированию украинского кризиса не существует.

«Российскую резолюцию касательно осуждения террористических актов по „Северному потоку — 2“ заблокировали. Китайскую инициативу плана мирного урегулирования коллективный Запад тоже не хочет считать. То есть, по сути дела, вообще не уважает позицию мощнейшего геополитического игрока в лице Китая», — констатировал он.

Unsplash

Не исключено, что идею ввести западные миротворческие силы на Украины поддержат поляки. Но в целом — это игра в одни ворота. Сейчас коллективный Запад только и делает, что поставляет киевскому режиму все больше оружия.

«Ни о каком миротворческом направлении деятельности они не хотят говорить. Они не слышат то, что говорит Китай. Они не слышат позицию России. <…> Это игра в одни вопроса. Она не принесет мирного результата, который, собственно, нужен будет всему мировому сообществу для стабилизации хоть какой-то малейшей украинской проблематики», — отметил Самонкин.

Европейские элиты в ущерб своей социальной политике поставляют оружие ВСУ и ищут деньги для того, чтобы продолжать пичкать Украину боевой техникой. Вместо этого они могли бы успокоить протестующих и стабилизировать ситуацию в той же Франции или Германии, заключил эксперт.