Мир 10 марта 2023, 23:17 Орбан сообщил о серьезном риске отправки западных войск на Украину Премьер-министр Венгрии Орбан: западные страны близки к отправке свои войск на Украину Pxhere

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Сотрудничающие с киевским режимом страны Запада готовы отправить свои войска на Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью на радиостанции Kossuth.

По его словам, вероятность того, что бойцы союзных Украине стран примут участие в боевых действиях, очень высока.

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«Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная битва переросла в глобальную войну, лидеры западного мира больны военной лихорадкой», — высказался Орбан.

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Он подчеркнул, что западные элиты выступают за войну и в своих выступлениях говорят, что необходимо отправлять больше смертоносного оружия Вооруженным силам Украины. Орбан добавил, что киевский режим способен продолжать боевые действия только до того момента, пока велят Соединенные Штаты. При другом раскладе власти Украины уже бы сели за стол переговоров.

Премьер-министр уверен, что отношения России и Европы уже не получится восстановить в том объеме, в котором хотелось бы. Поэтому Венгрии нужно продумать новую стратегию сотрудничества с российскими властями на ближайшие 10-15 лет.