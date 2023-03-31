Эксклюзив 31 марта 2023, 09:56 Евросоюз готов отправить на Украину «миротворцев». Это — старая идея «министров обороны в юбках» Премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад готов к обсуждению отправки миротворцев на Украину РИА «Новости»

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Страны Евросоюза близки к обсуждению отправки «войск некого миротворческого типа» на Украину. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа», — отметил Орбан.

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По его словам, лидеры стран Евросоюза близки к этой ранее не переступаемой границе.

Ранее Орбан заявил, что мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная битва переросла в глобальную войну. Он определил у руководителей западного мира болезнь военной лихорадкой.

Ранее американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг предсказал последствия ввода войск НАТО на Украину. По его мнению, это может привести к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле.

Идея не новая

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» напомнил, что это идея далеко не новая. Западные политики с самого начала конфликта собираются отправлять миротворцев в зону СВО.

«Это идея не новая. С самого начала конфликта Запад ищет спонсоров для организации отправки миротворцев. Они хотят, чтобы эти войска вошли на Украину. Их цель — создать формирования, может быть даже из тех украинцев, что находятся на территории Европы», — отметил Матвийчук.

По его словам, изначально планировалось, что «миротворцы» будут участвовать в боевых действиях.

«Якобы это будут „миротворцы“, но их будут вводить в сражения, чтобы подавить, как они говорят, агрессию России. Но, как вы понимаете, это такая идея фикс, которая обуяла этих „министров обороны в юбках“. Зная, что этого не произойдет, они все равно пытаются утвердиться на политическом олимпе. В любом случае я думаю, что это не окажет никакого влияния», — резюмировал эксперт.