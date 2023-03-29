Мир 29 марта 2023, 00:12 Более 90 тысяч человек участвовали в акции против пенсионной реформы в Париже BFM: в акции против пенсионной реформы в Париже участвовали свыше 90 тысяч человек Pxhere

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В акции против пенсионной реформы в Париже приняли участие свыше 90 тысяч человек. Такие данные привел телеканал BFM со ссылкой на полицию города.

По информации парижских правоохранителей, акция в столице Франции собрала 93 тысячи человек. Как уточнили стражи порядка, в этот раз митингующих собралось меньше, чем на предыдущей акции. Несколькими днями ранее, 23 марта, на улицы Парижа вышли около 119 тысяч человек, добавили в ведомстве.

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Полиция привлекла около 5,5 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности во время акции. При контроле лиц, которые хотели принять участие в митинге, а также после стычек во время манифестации правоохранители задержали 22 человека.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечало, что в связи с массовыми акциями протеста из-за пенсионной реформы для обеспечения правопорядка французская полиция мобилизовала свыше 13 тысяч полицейских. По данным Службы территориальной разведки, на протесты 28 марта предполагался выход до 900 тысяч человек по всей Франции.