Мир 18 января 2024, 17:32 Следующему игроку приготовиться. Мир на пороге передела ближневосточной карты Востоковед Тарасов заявил, что дестабилизацию на Ближнем Востоке устроил Запад Сотрудники пакистанской службы безопасности. Фото: Rana Sajid Hussain / Global Look Press

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Ближний Восток продолжает полыхать: Пакистан ударил по территории Ирана дронами и ракетами, чтобы уничтожить террористов-белуджи. Очаги войны могут вспыхнуть и в других странах, которым грозит потерять свою государственность. И все это с легкой руки западных спецслужб. Похоже, наступило время для передела ближневосточного мира.

Пакистан ударил по террористам в Иране

Вооруженные силы Пакистана нанесли высокоточные удары дронами и ракетами по приграничной территории Ирана — деревням провинций Систан и Белуджистан.

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Заместитель губернатора Алиреза Мархамати заявил, что в результате налета погибли три женщины и четверо детей. Все жертвы не были иранскими гражданами.

Представители Пакистана и Ирана утверждают, что целью атаки были террористы-сепаратисты белуджи. Многие эксперты заподозрили, что военная акция была согласована, поскольку белуджи досаждают властям обоих государств. Именно потому иранские системы ПВО не сработали.

Ранее, в ночь на 17 января, Корпус стражей Исламской революции впервые нанес комбинированные удары беспилотниками и баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» в пакистанской провинции Белуджистан.

Кто такие белуджи

Белуджи — кочевой народ. Хотя у них нет собственного государства, они ведут свою историю с дохристианских времен, от шумеров и аккадцев Месопотамии. Проживают в основном в Белуджистане, который был разделен: западная часть отошла Ирану, восточная находится в Пакистане.

Еще около полумиллиона белуджи живут в Афганистане, столько же — в Омане, примерно 100 тысяч находятся в ОАЭ, до 30 тысяч в Туркменистане и приблизительно 20 тысяч человек проживают в Кувейте. Всего насчитывается 11 миллионов представителей этого народа.

Вожди белуджей Ирана, 1902 год / Викимедиа

Первые крупные конфликты кочевников с пакистанскими властями начались в 60-х годах прошлого века. В Белуджистане обнаружили большие месторождения природного газа, а также золота, меди, хромитов, угля, серы, нефти. Белуджи сочли несправедливым, что взамен богатств природных недр их регион ничего не получает и остается бедным.

Власти не обратили внимание на недовольных, и кочевники подняли крупные восстания. Теперь они требовали не субсидий, а автономии и даже независимости. В 70-х о себе дало знать оружие Белуджского народного освободительного фронта, а в XXI веке появилась «Освободительная армия Белуджистана».

Дальше пошло по стандартному сценарию: теракты, взрывы, перестрелки. Иран, в котором также живут белуджи, хорошо понимал их опасность, неоднократно оказывал прямую военную помощь пакистанскому правительству.

Кстати, обе страны обвиняли США, Израиль и Индию в поддержке повстанцев.

Последствия одного из терактов «Освободительной армии Белуджистана» — взрыв бомбы в пассажирском поезде на юго-западе Пакистана. Погибли 16 человек и более 30 получили ранения, 2014 год. Фото: Stringer / Global Look Press

Сговорились ли Иран и Пакистан

Востоковед Станислав Тарасов в разговоре с «360» подчеркнул, что предположения, будто иранские ПВО намеренно не стали сбивать ракеты, так как военная акция была согласована между Пакистаном и Ираном, — не более чем дезинформация.

Ответные действия пакистанской стороны вызывают массу вопросов. В приграничной зоне Пакистана идут бои, есть жертвы, погиб полковник иранского Корпуса стражей Исламской революции. Пакистанская авиация нарушала воздушное пространство Ирана, а пакистанский премьер-министр срочно покинул Давос и вернулся на родину. Станислав Тарасов

Идет обострение отношений, хотя поначалу все были уверены, что Пакистан и Иран, имеющие общее соглашение по борьбе с терроризмом, договорятся и быстро выйдут из этого конфликта, уточнил востоковед. Тем более что речь идет о белуджи, представляющих опасность для обоих государств.

«Сейчас белуджи активизировали сепаратистскую деятельность — они, как и курды, борются за создание собственно государства. Отсюда предположение, что военные договариваются об уничтожении баз террористов, чтобы подавить это движение. Но реакция Пакистана оказалась совершенно не такой, как предполагали», — пояснил Тарасов.

Белуджи Афганистана / Викимедиа

Запад инициировал пожар на Ближнем Востоке

Курды, хуситы и другие сепаратистские движения пытаются взорвать Иран изнутри, добавил востоковед. Но это работа одной из спецслужб Запада: иранцы уверены, что замешан Моссад, по штаб-квартире которого недавно нанесли удар. Также просматривается почерк британской разведки.

Таким образом, потенциально появляется еще один очаг напряженности, прогнозируемый, к сожалению, и захватывающий уже Пакистан. Если этот очаг будет гореть, затронет и Афганистан: дело в том, что талибы, правящие там, не контролирует всю территорию страны. Станислав Тарасов

По словам собеседника «360», на афганской земле есть масса зон свободных племен, где влияние центра вообще не ощущается. Они могут инициировать борьбу за власть и обозначить более контурную фрагментацию Афганистана.

«То есть с начала вброса, идущего со стороны Запада, Израиль может потерять свою государственность, под вопросом стоит государственность Ливана, Иордании, Сирии. Ирак развален, Турции тоже пророчат развал, Египет уже развалившийся. Теперь дело дошло до Пакистана. Вот такая неприятная ситуация», — подытожил Тарасов.