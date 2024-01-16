Мир 16 января 2024, 22:04 Иран впервые ударил по террористам в Пакистане Tasnim: Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане Flickr

Читать 360tv в

Корпус стражей исламской революции Ирана впервые атаковал баллистическими ракетами штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов. Их уничтожили комбинированным ударом ракет и беспилотников», — указали в сообщении.

Реклама

Накануне несколько взрывов прогремели в Эрбиле. Это произошло в районе консульства США и международного аэропорта, к которому примыкает военная база «Харир». Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу.

Как указали в заявлении КСИР, в ходе атаки ликвидировали штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. Именно там шла подготовка терактов на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.