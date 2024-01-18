Мир 18 января 2024, 12:50 Удары Пакистана по Ирану унесли жизни 9 человек Tasnim: число жертв удара Пакистана по Ирану возросло до 9 человек Eugen Kotenko / Global Look Press

Читать 360tv в

Под ударами армии Пакистана по приграничным районам на юго-востоке Ирана погибли девять человек. Двух жертв обнаружили вблизи города Сараван, сообщил агентству Tasnim замгубернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

«Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек», — сказал он.

Реклама

Мархамати незадолго до этого заявлял, что погибли семь граждан неиранского происхождения. Среди них три женщины и четверо детей. Расследованием, по его словам, займутся иранские специслужбы.

Пакистан нанес серию высокоточных ударов по разным районам города Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Военные заявили, что атаковали укрытия террористов на неконтролируемой иранским правительством территории. МИД Ирана осудил атаку и вызвал пакистанского дипломата.

За два дня до атаки, 16 января, иранская армия ударила по двум базам группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. На террористов сбросили ракеты и беспилотники.