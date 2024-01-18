Мир 18 января 2024, 15:27 Оппозиционеры Аравийского полуострова. Кто такие йеменские хуситы Историк Макаркин: хуситы — это гремучая смесь национализма, религии и популизма Йеменские хуситы. Фото: Hani Al-Ansi / Global Look Press

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Йеменская группировка «Ансар Аллах» стала одной из самых известных вооруженных на планете. Они смогли ударить воротил мира в самое болезненное место — по их кошельку. Едва ли хуситы смогут сильно навредить глобальному Западу, но сам факт, что горстка людей отважилась не только возражать ему, но и давать сдачи, поражает.

Хуситы — новая сила Ближнего Востока

Израильско-палестинский конфликт неожиданно вывел на арену новых игроков — йеменских хуситов, или группировку «Ансар Аллах» («Ансарулла», «Ансаруллах», «Ансар Алла»). Они исповедуют зейдитскую доктрину, ратуют за справедливость, презирают коррупцию и готовы отстаивать свои убеждения с оружием в руках.

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Саудовская Аравия не смогла победить этих людей даже ковровыми бомбардировками, что уж говорить о властях Йемена. К тому же хуситы выгодно отличаются от «Хезболлы» и других группировок тем, что хоть и берут оружие и деньги у союзников, делают лишь то, что считают нужным.

Недавно хуситы по-умному воспользовались географическим положением своей страны и стали угрожать судам с грузом для Израиля. Ведь Йемен находится у одного из главных торговых путей — Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

Солдаты-хуситы в городе Саада, 2018 год. Фото: Hani Al-Ansi / Global Look Press

Кто такие хуситы

Йемен — история с географией

Политолог, журналист и историк Алексей Макаркин рассказал «360», что хуситы исповедуют зейдитский мазхаб. Родоначальником доктрины был богослов Зейд ибн Али, в 739 году он поднял восстание против халифов Омейядов.

Революционер погиб в бою, а восстание подавили. Однако у Зейда осталось достаточно последователей.

Xinhua / Keystone Press Agency / Global Look Press

Стоит учесть, что Йемен долгое время разделялся на две части. На севере страны столетиями главенствовали имамы, которые соединяли в себе духовную и политическую власть.

Они же в начале XX века добились автономии, когда страна была частью Османской империи.

Когда Османская империя распалась после поражения в Первой мировой войне, тогдашний йеменский имам провозгласил себя королем. И с 1918 до 1962 год существовало Королевство Йемен, где государственной религией было одно из шиитских течений в его зейдитском варианте. Он отличается борьбой за справедливость, неприятием коррупции, антиэлитарным настроем. Алексей Макаркин

Перевороты и гражданские войны в Йемене

После 1962 года в Йемене понеслась карусель переворотов и гражданских войн. Передышка возникла после обретения независимости Южного Йемена от Британской империи.

Он стал Народной Демократической Республикой Йемен, север — Йеменско-арабской Республикой. В одном государстве преобладали зейдиты, в другом — сунниты.

Объединение обеих стран в Йеменскую Республику произошло в 1990 году, рассказал Макаркин. Но уже через пару лет подняли голову недовольные: слишком уж явно правительство продвигало сунитов.

Тут и появляется движение людей, которых позднее назвали хуситами. Их лидером стал молодой политик и религиозный деятель аль-Хуси.

Имамы и короли (хоть последние правили недолго) успели скомпрометировать себя в глазах изрядной части общества. Все правители мало отличались от других арабских монархов и не слишком соответствовали ключевым моральным принципам хуситов. Поэтому они подняли флаг не монархии или имамата, а ислама. Алексей Макаркин

Макаркин подчеркнул, что хуситы — совершенно самостоятельное движение, хотя они и перенимали опыт у иранцев, в том числе антиамериканизм и ненависть к Израилю и США. В результате получилась гремучая смесь из национализма, религиозной идеи и популизма.

«С одной стороны ощущение ущемленности своих интересов, с другой — заимствование внешнеполитических лозунгов, с третьей — все то же неприятие произвола и коррупции и отстаивание йеменских национальных интересов в публичном пространстве, так как хуситы считали, что их президент слишком сдружился с США», — пояснил историк.

Считается, что название «хуситы» образовано от племени Хуси, из которого происходили лидеры движения. Однако сами члены военизированного сообщества называют себя «Ансар Аллах» — или «сподвижники Аллаха». Других терминов они не приемлют.

Первоначально хуситы занимались образовательными проектами и власти довольно спокойно к ним относились, добавил историк. Но из-за частой критики йеменского президента Али Абдаллы Салеха власти начали их преследовать.

В 2004 году, во время вооруженного конфликта, основатель движения был убит.

Хуситы долгое время вели борьбу против президента, потом, в 2010-м, они с ним договорились, а в год спустя они участвовали в свержении Салеха во время так называемой арабской весны (революции в Йемене в 2011–2012 годах). Потом стали бороться против временного президента, заключив альянс с тем же Салехом. Алексей Макаркин

Йеменские хуситы просто отказывались жить спокойно: скоро они снова поссорились с президентом и в декабре 2017 года подорвали из гранатомета машину Салеха, а его самого убили выстрелом в голову.

В стране опять пошли беспорядки: кто-то желал единого государства, кто-то — раскола на Север и Юг, рассказал историк.

Флаг хуситов с надписью: «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом» / Викимедиа

Он уточнил, что хуситы захватили столицу и начали наносить удары по территории Саудовской Аравии, которая поддерживала их противников, саудитов. Война носила кровопролитный и все больше тупиковый характер. Где-то к 2022 году стороны пусть и не заключили перемирие, но приостановили боевые действия.

«В октябре 2023-го ХАМАС напал на Израиль, началась операция ЦАХАЛ в секторе Газа (которая продолжается до сих пор). Хуситы вспомнили о том, что их главные враги — это США и Израиль. И заявили, что будут наносить удары по кораблям, следующим в Израиль, благо рядом пролив, через который идет немалая часть таких судов», — сказал Макаркин.

Все зависит от Израиля

Мировое сообщество очень долго не обращало внимание на хуситов — подумаешь, какие-то религиозные фанатики где-то на краю арабского мира. Однако история с кораблями показала: йеменских оппозиционеров стоит принимать в расчет. К тому же многие страны, даже не будучи дружелюбно настроенными, не захотели с ними воевать, пояснил историк.

«Американцы вместе с Великобританией, при поддержке Канады и Австралии, Нидерландов и Бахрейна, образуют коалицию, которая наносит удары по позициям хуситов, чтобы те перестали атаковать корабли», — напомнил Макаркин.

Европейские страны тоже начали посылать боевые корабли для охраны торговых судов от хуситов. Правда, от прямой поддержки коалиции они воздержались.

Дело в том, что Европе сегодня непростая политическая ситуация, в том числе в контексте ближневосточной политики — далеко не все стремятся поддерживать Израиль.

Накануне удара сил коалиции состоялось заседание Совета безопасности ООН. Был внесен проект резолюции по поводу отношения к действиям хуситов, эту резолюцию приняли. Россия предложила поправки, касающиеся операции Израиля в секторе Газа, но их отклонили. Тем не менее российская сторона не стала блокировать резолюцию. Алексей Макаркин

Почему Россия не блокировала документ? Тут замешены интересы целого ряда стран БРИКС.

Тому же Китаю, например, невыгодны атаки на торговые суда, а обход опасной зоны Баб-эль-Мандебского пролива будет сильно накладным предприятием, объяснил историк.

Соединенные Штаты не стремятся проводить сухопутную операцию в Йемене, несмотря на просьбы некоторых его соседей: слишком уж памятен провал в Афганистане, подчеркнул собеседник «360». К тому же 2024-й — год президентских выборов, и объяснить американским избирателям необходимость новой кампании довольно трудно. Поэтому хуситов будут только сдерживать.

«То, что делают сейчас хуситы, — это их реакция на происходящее в секторе Газа. США рассчитывают, что сейчас они хуситов потреплют и те в ближайшие месяцы больше не смогут причинять какой-то серьезный ущерб мировому судоходству. А там, глядишь, и израильская операция закончится», — заключил Макаркин.