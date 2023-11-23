Эксклюзив 23 ноября 2023, 14:03 Мини-кризис на границе. Как поступить России в ответ на закрытие КПП Финляндией Станкевич: МИД РФ нужно предоставить больше фактов в ситуации с КПП на границе IMAGO / Hannu Huttu / Global Look Press

Читать 360tv в

Норвежские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру финнов и закрыть все КПП на границе с Россией. По оценке политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, в сложившейся ситуации мини-кризиса МИД РФ следовало бы предоставить более развернутое объяснение в ответ на претензии стран о скоплении мигрантов, пытающихся попасть на их территорию. Такое мнение эксперт высказал в комментарии «360».

Опасения соседей

«До конца понять [происходящее] сложно, потому что никаких развернутых объяснений со стороны российского МИД не последовало. Скандинавские страны выдвигают претензии по поводу того, что необычно много беженцев из стран третьего мира вдруг ни с того ни с сего стали скапливаться на границе и пытаются в массовом порядке проникнуть на территорию этих скандинавских стран», — отметил Станкевич.

Реклама

Причем, добавил эксперт, эти люди не следуют установленной законом процедуре. Будучи нелегалами, они пытаются уничтожить документы во время перехода и уже на той стороне заявлять о претензиях на статус беженца.

«И все это наваливается внезапно в беспрецедентных количествах. И, с точки зрения скандинавских стран, выглядит как что-то специально организованное против них. Поэтому тут надо более развернутое объяснение со стороны нашего МИД, что на самом деле происходит, со статистикой, может быть, даже с какой-то видеосъемкой», — указал собеседник «360».

Нужно действовать энергичнее

МИД уже делал заявления в примирительном тоне. Станкевич напомнил о выступлении Марии Захаровой, которая сообщала о вызове посла, даче разъяснений и подтверждении готовности к совместному сотрудничеству.

«Но какой-то фактологической картины с нашей стороны представлено не было, поэтому вопрос повисает в воздухе. Я думаю, что надо энергичнее нашему МИД среагировать, чтобы эта ситуация не оставалась двусмысленной, создать, если нужно, рабочие группы и оперативно с нашими соседями разрешить проблему, мне так кажется», — добавил он.

Станкевич выразил уверенность, что реального повода для обострения отношений между странами сейчас нет. И любое нагнетание напряженности будет не в пользу России.

«Поэтому надо преодолевать этот мини-кризис на пустом месте. Я не вижу интереса [для обострения] с их (скандинавских стран. — прим. ред.) стороны, он не просматривается, что они могут выиграть на этом», — заключил независимый аналитик.