Мир 23 ноября 2023, 02:48 Норвегия вслед за Финляндией задумалась о закрытии границы с Россией Власти Норвегии заявили о готовности закрыть границу с Россией РИА «Новости»

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Норвегия может по примеру Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такую возможность допустил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере во время выступления на конференции картеля LO Stats.

На конференции политика спросили, может ли Норвегия последовать финскому примеру.

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«Если будет надо», — ответил Стере.

Премьер-министр добавил, что власти Норвегии внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Ранее стало известно, что Финляндия оставит лишь один работающий КПП на границе с Россией. Журналисты газеты Helsingin Sanomat сообщили, что власти страны запланировали закрыть все пункты пропуска кроме «Рая-Йоосеппи» с 24 ноября.

В субботу, 18 ноября, Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на российско-финской границе. А в понедельник, 20 ноября, погранслужба страны сообщила, что военные начали строить временные заграждения у КПП «Салла».

Закрытие контрольно-пропускных пунктов Финляндия объясняет обострением ситуации с мигрантами. За последние дни из России в Финляндию перебрались около 400 беженцев, преимущественно, из арабских стран.