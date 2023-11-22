Мир 22 ноября 2023, 21:42 Финляндия оставит лишь один работающий КПП на границе с Россией Ilta-Sanomat: Финляндия может закрыть почти все КПП на границе с РФ 24 ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возможное решение финского правительства о закрытии границы с Россией может вступить в силу в полночь 24 ноября. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

«Если правительство 22 ноября примет дополнительные меры, то они вступят в силу в ночь с четверга на пятницу в 00:00 (01:00 по московскому времени)», — указали в публикации.

Реклама

Журналисты газеты Helsingin Sanomat уточнили, что руководство Финляндии намерено принять решение по закрытию всех контрольно-пропускных пунктов, кроме одного, на границе с Россией. Вечером 22 ноября правительство может ввести дополнительные ограничения на российской границе.

Согласно данным издания, государство перекроет все КПП, кроме «Рая-Йоосеппи».

В понедельник, 20 ноября, финская погранслужба Лапландия вместе с военными начала возводить временные заграждения на КПП «Салла» на границе с Россией.