Мир 22 ноября 2023, 09:25 Россия заявила о готовности работать с Финляндией по ситуации на границе МИД: Россия готова к работе с Финляндией для разрешения ситуации на границе Википедия

Читать 360tv в

Российская сторона готова к работе с Финляндией, чтобы решить вопросы по ситуации на границе, которые возникли у Хельсинки. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на вызов финского посла в российское дипведомство.

Реклама

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны», — отметила Захарова.

По ее мнению, опираясь на изложенное, можно было бы выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение.

«Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — пояснила она.

Власти Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией решили закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ.

Накануне, 21 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов.