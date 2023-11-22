22 ноября 2023, 09:25
Россия заявила о готовности работать с Финляндией по ситуации на границе
МИД: Россия готова к работе с Финляндией для разрешения ситуации на границе
Российская сторона готова к работе с Финляндией, чтобы решить вопросы по ситуации на границе, которые возникли у Хельсинки. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на вызов финского посла в российское дипведомство.
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«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны», — отметила Захарова.
По ее мнению, опираясь на изложенное, можно было бы выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение.
«Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — пояснила она.
Власти Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией решили закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ.
Накануне, 21 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов.
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