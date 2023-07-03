Эксклюзив 03 июля 2023, 17:26 Мечты Зеленского о Крыме. В них не верят даже сами украинцы Писатель Беседин: когда Крым вернулся к России, даже на Украине понимали, что так лучше РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор планирует вернуть Крым, даже с учетом неудачного контрнаступления ВСУ. По его словам, без этого российско-украинский конфликт невозможно завершить. О том, как на самом деле всем — и жителям полуострова, и самим украинцам — наплевать на мнение Зеленского, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Владимир Зеленский, привычно потирая нос, кривясь лицом, изношенным, как старый пиджак, поведал миру, что конфликт России и Украины не кончится, пока Крым не перейдет под контроль Киева. Это он сообщил в интервью CNN. Вот отрывок из его речи: «Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под контролем России, это означает только одно: конфликт еще не окончен».

Что это означает на практике?

Во-первых, можно с точностью утверждать излишнюю оптимистичность таких заявлений. Для Зеленского — оптимистичность, потому что для обычных украинцев она означает следующее: смерть, много смертей, кровь, много крови.

Запад, щурясь и потрясая кулаками, заявляет, что Украина должна продемонстрировать свои возможности на поле боя. Но по факту почти за месяц контрнаступления никаких значительных результатов ВСУ не добились. Однако положили огромное количество людей. С фронта наши парни мне рассказывали, что трупы лежат буквально слоями, среди них шевелятся еще живые, но украинцы своих не забирают. Будут нужны новые силы — и мести станут всех подряд.

Ради чего? Это, собственно, во-вторых.

Севастополь и Крым вернулись в Россию в 2014-м. Лжецы и сумасшедшие до сих пор рассказывают басни о референдуме, происходившем под дулами автомата. На самом деле, люди шли на избирательные участки, преисполненные сил и бодрости, и голосовали в атмосфере праздника.

За прошедшие девять лет было сделано очень много для инфраструктуры Крыма — и речь сейчас даже не о «Тавриде» и аэропорте, а о рядовых, бытовых вещах. Тот же Севастополь, действительно, ухожен.

Севастопольская бухта весной / РИА «Новости»

При этом сама Украина сделала массу идиотских шагов, чтобы окончательно попрощаться с Крымом — один только блэкаут чего стоит! Вообще, Киев реально показал мастер-класс, как не надо относиться к своим бывшим согражданам. И что, после всего этого Зеленский и сотоварищи полагают, будто на полуострове их кто-то ждет? Ну-ну.

Наконец, в-третьих. В реальности на мнение Зеленского всем наплевать. Причем даже на Украине.

Это нанятый актер, который играет роль украинского президента. Очевидно, что если поводок натянут, скажут «к ноге», а следом «оставьте влажные мечты о Крыме», то так и будет сделано. Никто никогда на Западе всерьез не станут дискутировать с Зеленским о возвращении полуострова. Поэтому нужно говорить с теми, кто реально устанавливает правила и дает директивы.

Владимир Зеленский / Официальное интернет-представительство президента Украины

Вот с ними надо не торговаться, а выставлять жесткие требования. Потому что льется реальная кровь — кровь русских людей — и с той, и с другой стороны. И для Запада это настоящий праздник. Они того хотели, они о том мечтали. Черти.

Что касается Крыма, то я скажу одну простую вещь. Когда он вернулся на Родину, то многие на Украине (в том числе мои знакомые) понимали, что реально так даже к лучшему. Ведь ушло то, что никогда украинским не было. И разумные, думающие люди это всегда понимали.

Остальное — политические спекуляции. К сожалению, спекуляции на крови, которые прекращать нужно.