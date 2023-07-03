Мир 03 июля 2023, 14:56 Неудачи ВСУ не заставили Зеленского отказаться от планов вернуть Крым Президент Украины Зеленский признался, что не отказался от планов вернуть Крым РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что по-прежнему планирует вернуть Крым, несмотря на неудачи в контрнаступлении ВСУ. Украинский лидер сделал такое заявление в интервью американскому телеканалу CNN.

«Мы не можем представить Украину без Крыма», — сказал Зеленский.

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Если полуостров остается российским, это значит, что конфликт не завершен, отметил президент Украины.

Журналист задал Зеленскому вопрос, рассматривает ли тот возможность мирного урегулирования без возвращения Крыма. По словам украинского лидера, «в таком случае это не будет победой».

Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы. Он добавил, что некоторые ждут от украинской армии результатов как в голливудском кино, но это не фильм.

Президент Украины также обещал, что его страна будет еще активнее просить боеприпасы у союзников. Зеленский объяснил эту меру необходимостью усилить артиллерию ВСУ.