Эксклюзив 03 февраля 2024, 00:03 Ложь, обман и откровенный терроризм. Три кита, на которых держится Украина Захарова: Украина стоит на лжи, обмане и терроризме, это поняли даже в ООН MFA Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

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Количество терактов и экстремистских действий как ВСУ, так и самого киевского режима стало зашкаливающим. Настолько, что проснулась даже ООН, которая постоянно закрывала глаза на преступления Украины. На это в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Еще недавно секретариат ООН и представили этой структуры, уполномоченные по теме Украины, делали вид, что не понимают, откуда что летит. Как в случае с Запорожской АЭС», — подчеркнула она.

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Подобное положение дел Захарова назвала многолетней практикой: в ООН предпочитали не замечать действий украинских националистических батальонов и обстрелов Донбасса, когда целями ВСУ было именно гражданское население.

Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Голос прорезался даже у ООН

Официальный представитель МИД напомнила о недавнем решении Международного суда ООН, который отказался считать Россию «страной-агрессором» и отклонил большую часть претензий Украины по Донбассу и Крыму.

Эти сигналы не считываются другими странами, которые понимают, что стоит за киевским режимом. Ложь и обман, а теперь — откровенный терроризм. Дня не приходит, чтобы они не убивали или не пытались убить мирных граждан. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат заметила, что смолчать после очередного теракта в отношении мирного населения не смог даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Сказал, что организация решительно осуждает убийство гражданского населения», — обратила внимание Захарова.

Таким образом Гутерриш отреагировал на удар ВСУ по Донецку, когда погибли 27 человек и еще 25 пострадали. В ООН также осудили атаку киевского режима на Белгород в канун Нового года. Жертвами массированного обстрела тогда стали более 20 человек, свыше 100 получили различные ранения

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сочувствующие Украине

Отдельно официальный представитель МИД обратила внимание на деятельность представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают ВСУ и занимаются сбором средств на нужды украинской армии.

Страны, в которые приезжают [такие артисты] с проведением концертов или мероприятий, смысл которых — сбор денег для Украины, воспринимают этих людей токсичными. Просто по одной причине: количество терактов и экстремистских действий ВСУ и киевского режима становится зашкаливающим. Мария Захарова

Для государств, которые принимают сочувствующих украинским властям людей, вне зависимости от их гражданской или национальной принадлежности, становится ключевым их участие в финансировании упомянутых терактов.

«Куда идут деньги, когда собираются в поддержку Вооруженных сил Украины? Это очевидно, и все это понимают. <…> Поэтому многие страны-организаторы, частные промоутеры отказываются от взаимодействия с ними. Просто понимая, что будет потом», — сказала Захарова.

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Люди без принципов и морали

На министерских брифингах, напомнила дипломат, регулярно перечисляют преступления киевского режима и его представителей — от тех, кто называет себя общественными деятелями и призывает к экстремизму, до «настоящих отморозков» без принципов и морали.

«Мы каждую неделю говорим, какое наказание несут те, кто-либо является частью преступных решений киевского режима, либо их реализовывает», — отметила официальный представитель МИД.

Часть решений принимают заочно — в отношении тех, кого объявили в розыск. Но все, кто имеет отношение к зверствам Украины, заверила Захарова, понесут наказание.

Это важно. Это не только политическая оценка, но и колоссальная работа наших правоохранителей. Мы как МИД информируем об этом международные организации, приводим все это в качество примеров, которые имеют под собой доказательную базу. Мария Захарова

Она напомнила о том, как скептически относился мир к информации об уничтожении жителей Донбасса и злодеяниям киевского режима.

«Помните, как [канцлер Германии Олаф] Шольц смеялся два года назад на Мюнхенской конференции? Но сейчас-то уже не смешно. Сейчас это доказанная история со свидетелями, фактами и решениями судов», — заключила собеседница «360».